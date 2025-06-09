Pharrell牽頭神級陣容！聯乘SEVENTEEN sacai Labubu拍賣夢幻單品

韓國男子天團SEVENTEEN，近日繼發佈最新專輯《HAPPY BURSTDAY》後再有驚人動向，宣布與日本時裝品牌sacai、Pharrell創辦的拍賣平台JOOPITER以及Labubu展開多方跨界合作，推出訂製皮革外套、成員著用及簽名的限定服裝、以及穿上sacai x Carhartt WIP的Labubu盲盒，於6月9日起可在JOOPITER競標。



今次夢幻聯乘，沿起於年初的Louis Vuitton 2025秋冬男裝騷，採用了LV男裝創意總監Pharrell 出品的Seventeen最新歌曲Bad Influence作背景音樂；而Bad Influence的MV發布在即，並已釋出teaser，Pharrell創辦的拍賣平台JOOPITER亦隨即宣布一系列聯名單品的最新資訊。

除了Seventeen於MV中著用的sacai x Carhartt WIP皮褸，及融合三大品牌簡寫「J-17-S」及Seventeen其中 11 位成員親筆簽名的 T-Shirt以外，亦包括龍家昇（Kasing Lung）打造的「POP MART x How2work Green edition」Labubu盲盒，以一身sacai x Carhartt WIP工作服及星星頸鏈造型亮相。值得一提的是，今次盲盒全球只限量14個，收藏價值極高，其中13個盲盒代表SEVENTEEN的13位成員，而第14個隱藏版本則以獨特配色向Pharrell 最喜愛的sacai單品致敬。

今次聯名系列於6月9日至6月18日進行全球網上公開競投，拍賣所得的淨收益將捐予聯合國教育、科學及文化組織 (UNESCO) ；而拍賣品實物則於6月10至12日期間在Sacai首爾清潭店展出。除拍賣之外，sacai x SEVENTEEN 的聯名商品，包括印有聯名標誌的 T-Shirt、連帽衛衣及棒球帽亦可供發售。