荷蘭街頭品牌Patta再度聯乘Nike 兩款夏日配色Air Max 90即將發售

荷蘭街頭品牌Patta多年來一直與Nike保持緊密合作，推出聯乘鞋款，當中又以鞋頭兩側上的波浪紋而為潮流圈所熟知。繼去年復刻推出聯乘Air Max 1的經典配色，Patta今年再獻新猷，推出全新聯乘鞋款Air Max 90「Waves」。



今次 Air Max 90聯乘款「Waves」，其實早於去年就由Patta 主理人之一 Edson Sabajo 於其社交平台上搶先公開「Sapphire」紫灰黑配色，其後今年再公佈多一款黃灰黑配色「Cyber」，鞋頭沿襲Patta聯乘時一向慣用的波浪元素，中底呈奶油色，配合金屬感 Swoosh Logo 及鞋舌聯名Logo，依舊引起潮流界矚目。兩款配色「Cyber」及「Sapphire」將於 6 月 20 日於pattaxnike.com 發售。

日前，Patta的主理人之一Guillaume ‘Gee’ Schmidt再釋出多一款黑灰棕配色的著用圖。新配色除了繼續有波浪元素，亦看似運用了皮革及燈芯絨等秋冬物料，預料留待秋冬季再釋出。據悉再有多一款配色尚未曝光，發售情報亦尚未公佈，敬請密切留意。

於2004年在荷蘭阿姆斯特丹創立的Patta，兩位主理人都是蘇利南人，而蘇利南語Patta就是英文「Sneakers」的意思。最初他們是以球鞋買手店起家，後來再引入服飾，並擴展到自家品牌，更策劃不同聯乘項目，先後與New Balance、Vans、Stussy等不同品牌合作，當中又以與Nike的長期合作最為人認識。