UNIQLO 聯乘Pop Mart 推出Labubu T恤 8月全球開賣！

Labubu粉絲召集！Uniqlo宣佈，與來自於泡泡瑪特Pop Mart的人氣 IP “THE MONSTERS” 合作推出全新Uniqlo UT系列，當中身為The Monsters系列一員、最具人氣的Labubu自然亦包括在內。今次聯乘T恤系列預計將於8月22日正式推出。



今次Uniqlo UT x Pop Mart “THE MONSTERS”系列，合共將推出黑、白、灰、粉紅四色的T恤，當中最矚目一款前面印有「The Monsterland」字樣，背面則印上系列色彩繽紛的Labubu大圖像。

近年在街頭巷尾，常見途人將Labubu公仔掛在背包上，已成為潮流標誌之一。Labubu由出生於香港的繪本畫家、藝術家龍家昇創作，是THE MONSTERS系列角色之一，它們充滿好奇心，活潑好動，體型和普通的家貓差不多。

龍家昇曾表示，Labubu創作靈感部分來自歐洲童年生活，如北歐精靈繪本，同時亦融合中國民間傳說中山精與妖怪等元素。2019年，他與泡泡瑪特（Pop Mart）簽訂獨家授權協議，令Labubu透過盲盒形式進入大眾市場。包括韓國女子音樂組合BLACKPINK成員Lisa等國際知名明星對Labubu的喜愛，亦進一步帶動全球搶購熱潮，令二手市場價格持續攀升。

女裝 POP MART UT (短袖 / 印花 T 恤)

價錢：$99

女裝 POP MART UT (短袖 / 印花 T 恤)

價錢：$99

除了Labubu外，同樣熱爆的CHIIKAWA系列亦同樣與Uniqlo UT攜手合作，推出聯名系列Tee Shirt。系列由日本超人氣插畫家nagano親自操刀，將Chiikawa、Joke Bear與好友們的日常趣事設計成T恤上的圖案，推出女裝及童裝款式。聯名T恤於6月23日於Uniqlo全線分店推出。