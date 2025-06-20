Pharrell牽頭SEVENTEEN x sacai拍賣會 限量14隻LABUBU天價賣出

由 Pharrell旗下拍賣平台 JOOPITER牽頭，拍賣sacai x SEVENTEEN夢幻聯乘單品的拍賣會已圓滿結束，所有拍賣品均成功售出。



全球限量14 個、穿上sacai x Carhartt wip工作服的 LABUBU 盲盒成功賣出天價，總成交價合共高達 $337,000 美元（約264萬港元） ；而當中屬隱藏版本的 LABUBU 單一公仔，更以$31,250 美元（約24萬港元）成交 ，刷新了 LABUBU 公仔拍賣的最高紀錄 。

這些由香港藝術家龍家昇（Kasing Lung）打造的「POP MART x How2work Green edition」Labubu盲盒，以一身sacai x Carhartt WIP工作服及星星頸鏈造型參與今次拍賣，全球只限量14個，收藏價值極高，其中13個盲盒代表SEVENTEEN的13位成員，而第14個隱藏版本則以獨特配色向Pharrell 最喜愛的sacai單品致敬。

近期多次與Labubu相關的拍賣，都成功以高價賣出，印證了 Kasing Lung 的 LABUBU 系列於潮流玩具收藏市場上極具潛力，潛在價值備受看好。

今次聯名系列早前於6月9日至6月18日期間進行全球網上公開競投，拍賣所得的淨收益將捐予聯合國教育、科學及文化組織 (UNESCO)。