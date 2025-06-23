Blockcore大熱！F.C. Real Bristol x YOASOBI x PS球衣再度販售

日本爆紅組合YOASOBI一直積極搶攻歐美市場，不時為其歌曲加推英文版本，日前便發佈了與PlayStation合作的單曲〈PLAYERS〉的英文版本。為慶祝新歌發佈，加上今年適逢PlayStation的30周年，SOPH. 旗下的 F.C. Real Bristol特意推出三方獨家聯名服飾，運用F.C.R.B.擅長的足球風，呼應現時時裝圈大熱的Blockcore潮流。



YOASOBI的歌曲〈PLAYERS〉其實是 PlayStation發佈 30 週年紀念活動的其中一環，因此今次連同PlayStation的crossover亦順利成章。聯乘設計食正今年繼續大熱的Blockcore風格，採用足球球衣設計，分為黑白兩色，致敬PlayStation主機的兩大經典顏色；而球衣上的藍色則象徵PlayStation開機後發出的藍色光芒，致敬元素誠意滿滿。

YOASOBI x PlayStation x F.C.Real Bristol 聯名球衣。（YOASOBI官網）

另外，球衣正面除了有F.C. Real Bristol 、SOPH.及 PlayStation的Logo 外，亦印有「YOASOBI Project: MEMORY CARD」設計字樣，背面的球衣號碼則是代表慶祝 PlayStation 誕生 30 週年的「30」號碼。

聯乘球衣早前已於 6月初在倫敦溫布利體育館舉行的YOASOBI演唱會上推出，並旋即售罄。新一批球衣現時再進行抽選販售，有興趣的朋友可於 6 月 20 日至26日期間，透過 YOASOBI 官方網站登記抽籤，結果將於 7 月 7 日公布。