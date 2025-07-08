visvim即將登陸大坑設期間限定店 特別展出經年使用後舊化背囊

繼早前於淺水灣開設以駕駛為主題的期間限定店後，visvim即將登陸港島大坑，開設名為「VISVIM ALL TOTE」的Popup Store；同場亦會舉行「OLD VISVIM NEVER DIES」的特別展覽，展出一系列經年使用後舊化感十足的visvim經典背囊。



今次「VISVIM ALL TOTE」限定店將於7 月 12 日（本周六）開始，一連五日於大坑的otherthings by THE SHOPHOUSE舉行，期間發佈一個以「運ぶ（Toting）」為主題的膠囊系列產品，當中包括 3 種不同顏色的CORDURA物料背囊，同樣以 CORDURA 物料製作的肩背袋， 以及縫上鹿皮揭蓋的LIMONTA 帆布製Tote Bag；另外亦會推出TEE恤、帽款及CHRISTO涼鞋等單品。

同場展出的「OLD VISVIM NEVER DIES」展覽，則展出了一系列經年使用的 visvim 背囊，讓大家可以細賞經歲月洗禮、visvim背囊舊化後的的獨有魅力 。

展期：7月12至16日（本周六至下周三）

時間：上午11時至晚上7時

地點：otherthings by THE SHOPHOUSE，大坑新村街 31 號