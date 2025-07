visvim即將登陸大坑設期間限定店 特別展出經年使用後舊化背囊

繼早前於淺水灣開設以駕駛為主題的期間限定店後,visvim即將登陸港島大坑,開設名為「VISVIM ALL TOTE」的Popup Store;同場亦會舉行「OLD VISVIM NEVER DIES」的特別展覽,展出一系列經年使用後舊化感十足的visvim經典背囊。



今次「VISVIM ALL TOTE」限定店將於7 月 12 日(本周六)開始,一連五日於大坑的otherthings by THE SHOPHOUSE舉行,期間發佈一個以「運ぶ(Toting)」為主題的膠囊系列產品,當中包括 3 種不同顏色的CORDURA物料背囊,同樣以 CORDURA 物料製作的肩背袋, 以及縫上鹿皮揭蓋的LIMONTA 帆布製Tote Bag;另外亦會推出TEE恤、帽款及CHRISTO涼鞋等單品。

同場展出的「OLD VISVIM NEVER DIES」展覽,則展出了一系列經年使用的 visvim 背囊,讓大家可以細賞經歲月洗禮、visvim背囊舊化後的的獨有魅力 。

展期:7月12至16日(本周六至下周三)

時間:上午11時至晚上7時

地點:otherthings by THE SHOPHOUSE,大坑新村街 31 號