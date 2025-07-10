RAD大熱混種波鞋加推麂皮版 Earth Tone配色貼合夏日都市日常

混合皮鞋及波鞋特質的混種鞋款近年大熱，除了多個運動品牌如New Balance、Jordan Brand、Mizuno及HOKA ONE ONE等推出相關款式外，其他品牌亦有出色作品，其中由日本設計師高石誠司親自監修的新晉機能鞋履品牌 RAD，去年發佈了Hybrid Loafers「CALE」款式大獲好評，推出不久後已先後獲193、Stanley及Lokman@Mirror上腳著用。



近日RAD發佈SS25 系列，為CALE鞋款加推全新配色，繼續食正現時大熱的Sneaker Loafers潮流。全新系列將於7月12日正式上架。



RAD的Hybrid Loafers “CALE”以 Penny Loafers為靈感，用上意大利Vibram® 厚身跑鞋底配合經典的Moccasin縫線方式，巧妙融合都會機能與傳統紳士鞋款風格；著用上其Vibram® 厚底感覺較軟，實穿感覺明顯比傳統皮鞋更為舒適，亦為日常造型配襯增添機能感覺。

RAD黑色"CALE"鞋款早前獲193著用。（denniskwok193 ig截圖）

今次SS25首次採用麂皮材質，並加推兩款全新配色，新配色靈感來自大自然中的沙與泥，因而選用大地色系的 Camel 和 Mocha 麂皮，為都市日常穿搭風格融合自然元素；其Camel配色的 Vibram® 跑鞋底改為 Cream White 色，更貼合夏天清爽的氛圍。

+ 1

鞋履品牌新貴RAD，由 HOAX 與合作多年的神戶鞋履品牌 RAUDi 設計師高石誠司攜手監修，以機能時尚為設計主軸，將現代科技元素融入傳統皮鞋鞋款及工藝上。全新系列將於7月12起於HOAX 兩間門市、HOAX.store 及 RAD 網店正式上架。