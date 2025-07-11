GROCERY 聯乘 ClubStubborn 大玩美式海報女郎元素復古味濃

香港潮流品牌 GROCERY 聯乘另一主打美式風格的本地品牌 ClubStubborn，推出限量聯乘系列，集結雙方最具代表性的設計元素，將復古軍事美學和Old-School Western Pin-up 文化完美融合。



系列主要圍繞Pin-up Girl元素，推出一系列多款美式復古風格單品，當中最搶眼的相信是經典美式Souvenir Shirt，寬鬆剪裁配合古巴領設計，加上大面積 Pin-up Girl 圖像貫穿正面及背面，Old-School美式海報味濃；而Graphic TEE則以Grocery招牌洗水TEE配上Pin-up Girl繪圖，具有洗水藍洗水白兩色選擇；另外一款Graphic Pocket Tee，具以舊化磨爛技術處理Club Stubborn 標誌性獅子魚圖案，復古細節滿載。

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GROCERY 一直以「從軍事工裝汲取靈感，重塑現代日常服飾」為核心理念，將經典元素重塑成日常單品；而 Club Stubborn 以美式街頭風格為主打，設計不時可見 40至60 年代美式 Pin-up Girl 海報藝術。其時美國正值二戰時期，Pin-up Girl成為當時軍人儲物櫃、以至飛機機身上常見的示素，與Club Stubborn型格而叛逆的理念不謀而合。兩大品牌的理念殊途同歸，促成今次強強聯手，推出一系列美式復古單品。

聯乘系列將於7月11日晚上10時於官網搶先發售，並於翌日在Grocery朗豪坊門市正式上架。