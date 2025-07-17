香港首間Nike Style尖沙咀開幕 帶來升級Nike By You客制化體驗

繼首爾、成都及上海後，「Nike Style」終於正式登陸香港！原位於尖沙咀海港城的Nike門市，經早前全面翻新後，已升級為全新的「Nike Style Canton Road」。同樣佔地逾3千呎， 店內用作供顧客DIY Nike產品的工作坊「Style Remix」亦將會提供更多Nike By You 服務，可供顧客親手 Draw Your Swoosh，或者以熱印或刺繡技術將圖案加上其Nike波鞋、tee shirt及Cap帽上，創作更具個人風格的Nike單品。



Nike廣東道潮流體驗店（Nike Style Canton Road）以「Your Sport Style Studio」為核心理念 ，店內透過數碼方式展示當季重點單品，打造沉浸式的購物旅程，，同時亦會提供Nike特別版潮流產品，讓消費者可以在這裏購買最新 Nike潮流單品。Nike Style Canton Road首月主題故事為「Next Gen Football」，將足球元素融入街頭時尚，展現Nike對Blockcore風格的前瞻演繹。

店內最焦點的，是其升級的獨家客製化工作坊「Style Remix」，透過提供更多元化的Nike By You 服務，鼓勵消費者發揮創意，重新演繹現有單品。顧客可親手Draw Your Swoosh，並透過熱印或刺繡技術將專屬Swoosh圖案呈現在心儀商品上，打造個性化風格。店內亦提供不同飾品，讓顧客自由搭配鞋款與服飾。今今次首間Nike Style香港店更加入好動毛孩系列及香港城市限定特色元素的Nike By You配飾，以街頭美學展現本地文化魅力。

除此之外，店舖的裝潢亦增加了與Nike社群的連繫，其大型外牆Swoosh藝術牆由Nike Family創作的手繪Swoosh圖案組成，不僅是視覺焦點，更展現多元風格與創意的交融，既表達個人風格，同時亦凝聚社群力量，讓每位走進 Nike Style的消費者都能感受到歸屬感。

全新Nike Style Canton Road店：

地址： 九龍尖沙咀海港城港威商場3樓3237-8號舖

營業時間： 每日上午11時至晚上9時