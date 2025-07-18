以獅子山及維多利亞港作靈感 Hamilton最新香港限定錶獨家率先睇

Hamilton漢米爾頓以獅子山及維多利亞港作靈感，推出香港店限定卡其陸戰機械腕錶。



漢米爾頓分別為其4家座落於不同城市的專門店，分別是東京、香港、蘭開斯特及策馬特，特別打造了4款特別版卡其陸戰機械腕錶。錶款以品牌最暢銷的 38mm 卡其陸戰機械腕錶為基礎，帶來經典軍錶可靠性；而每款腕錶皆從城市獨特的環境汲取靈感，以香港店限定就以最具代表性的獅子山及維多利亞港作設計重點，展現香港既是充滿活力的國際大都會，同時又有壯麗的自然景觀兩大特色，讓腕錶收藏家能與這些對漢米爾頓非常重視的城市建立深厚聯繫。

錶盤上呈現了為人熟悉的獅子山輪廓，配合特別設計的綠色與米色條紋 NATO 錶帶，綠色除了代表香港的自然景色，亦付合其陸戰軍事風的特性。錶背則刻有精緻的維多利亞港圖案，向這條城市壯麗天際線的核心景象致敬。與今次系列的其他城市限定腕錶一致，香港版亦特別附贈第二條錶帶，讓佩戴者能變換風格，同時保持腕錶與城市環境的連結。

Khaki Field Mechanical 38mm規格一覽

錶殼：38mm 不鏽鋼錶殼

厚度：9.5mm

錶耳寬度：20mm

錶盤：灰色錶盤，特殊紋理，錶背額外雕刻

指針：指針與時標採用舊銠Super-LumiNova®夜光塗層

機芯：機械機芯，80小時動力儲存，搭載Nivachron™擺輪游絲

錶帶：灰色NATO錶帶及綠色與米色條紋NATO錶帶

玻璃：藍寶石水晶玻璃

防水性：5 bar（50米）

