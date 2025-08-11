代表G-Dragon的香氣 法國品牌Frédéric Malle Musc Ravageur香水

G-Dragon闊別8年再度來港開騷，一連三場演唱會昨日（10日）圓滿落幕。相信各位VIP及FAM可能仍沉醉於GD的世界中難以抽離，想念權志龍的話，或者從他愛用的香水氣息中可尋找到一絲慰藉。你知道GD每日慣用的香水是甚麼嗎？



由法國品牌Frédéric Malle推出的《獵心麝香 Musc Ravageur》（原名：狂野麝香），是G-Dragon私下珍藏的愛香之一，他曾在綜藝《Good Day》中表示日常生活只噴這款香水，非常專一。Musc Ravageur由曾為Chanel、Hermes、Lancôme、GUERLAIN等品牌調香的大師級人馬Maurice Roucel 所創，早於2000年就已面世，是品牌創立初期最具代表性的作品之一。

顧名思義，Musc Ravageur的創作理念是追求坦率釋放極致性感。其香氣既不過分甜膩，反而層次豐富，追求大膽及刺激。以薰衣草、蜜橘與香檸檬編織的清新前調；中調以肉桂與丁香帶出溫柔甜調；最後以香草、麝香、琥珀、檀木等多重基調，展現成熟而穩固的辛香。

去年，Frédéric Malle的Musc Ravageur更與GD的個人時尚品牌Peaceminusone聯乘，推出印有招牌小雛菊的特別版香水，但唯一可惜的是限定版不作公開發售，只送贈予GD親友。

來自法國巴黎的Frédéric Malle成立於2000年，以「香氛的自由出版」為理念，邀請全球頂尖調香師如作家般自由創作，打造兼具藝術性與個人風格的香氛作品。每一瓶香水皆如一本獨立、深刻的氣味文集，值得反覆細品與珍藏。