G-Dragon演唱會上的華麗戰衣 解構Amiri奢華外表下的搖滾魂

在當今由街頭時尚主宰的奢華時裝界，一個品牌要突圍而出，除了設計，更需要一種難以言喻的「態度」。來自美國洛杉磯的Amiri，正是近年演繹這種態度的佼佼者。其火紅程度不僅反映於銷售額，更體現於一眾名人的衣櫥裡。當我們看到韓國流行天王G-Dragon與墨西哥拳王Canelo Álvarez這兩位身處不同領域的巨星，都不約而同地穿上Amiri時，我們不禁要問：這個品牌的魅力，究竟從何而來？



G-Dragon《G-Dragon Übermensch》演唱會都穿「它」！

G-Dragon作為全球公認的時尚指標，其穿搭選擇往往能定義未來數季的潮流。他對Amiri的青睞，無疑是品牌在亞洲市場日趨備受重視的催化劑。GD於首爾丶東京丶悉尼及香港巡迴演唱會時，分別身穿三套不同的Amiri SS25高級晚禮服，以oversize版型配合貼滿鑽石丶閃片的Tiffany Blue及米白色西裝外套，搭配平頂紳士帽及Jacob & Co.為GD特別訂製的心口針，為造型增添復古元素，展現其個人的時尚風格。

GD身穿 AMIRI 2025春夏系列 Look 46 。（IG Amiri）

GD於世巡表演時身穿Amiri高級晚禮服 。（Twitter @haguki_930）

GD於世巡表演時身穿Amiri高級晚禮服。（IG @io88ol8fan）

洛杉磯的搖滾靈魂：將破壞美學注入奢華工藝

創辦人Mike Amiri並非由傳統時裝學院出身，於加州出生的他是搖滾狂迷，因此設計理念深受美式搖滾文化影響，後來其設計生涯亦始於為Axl Rose、Steven Tyler等搖滾巨星度身訂造舞台服。這段經歷，為品牌注入了最純正的洛杉磯搖滾與頹廢（Grunge）基因。Amiri最標誌性的設計，莫過於其「破壞牛仔褲」。這些褲子上的每一處破洞、磨損，甚至傳聞中用散彈槍轟擊出來的痕跡，都是在加州以極其繁複的手工藝完成。他將頂級的意大利丹寧布、柔軟的羊絨、奢華的絲綢等面料，以一種近乎「破壞」的方式重新塑造，創造出一種獨特的「Deconstructed Luxury」（解構式奢華）。這種看似矛盾的美學——既有街頭的叛逆不羈，又有高級時裝的精緻工藝，正是品牌最核心的魅力所在。

Canelo Álvarez身穿藍色絲質運動套裝 （IG @Amiri）

如果說G-Dragon代表了Amiri的「潮流屬性」，那麼墨西哥拳王Canelo Álvarez則展示了其「奢華屬性」。作為全球收入最高的運動員之一，Canelo的穿著是其成功與地位的直接體現。無論是搶眼的藍色絲質運動套裝，還是帶有羊毛領的黑色皮革外套，都散發著一種毫不掩飾的自信與奢華。這些設計雖然不像破壞牛仔褲那樣充滿叛逆感，卻同樣體現了品牌對頂級物料的運用和對細節的執著。Canelo的選擇證明，Amiri的吸引力已超越了搖滾與街頭，成功打入名流與富豪圈層，成為一種新的身份象徵。

搶眼骷髏元素成品牌標誌式設計

+ 6

提到Amiri的成名作，非其窄身破爛牛仔褲莫屬，每一條都經過設計師手工定位破損位置，結合雷射雕刻及手工打磨的複合工藝，令每條牛仔褲售價即使破萬依然大有捧場客；其Bandana Boot亦同樣出名，以絨面皮革製成，並採用古巴鏈條及腰果花頭巾，塑造出不羈的加州風格。但說到平日街上最常見的單品，可能是其招牌波鞋，鞋面上飾有骷髏元素，可說是Amiri的標誌式設計。

Amiri最新系列單品再次展現品牌的奢華街頭美學，例如Bandana Patch Tee，將經典頭巾圖案以獨家造舊工藝呈現，每件T恤的褪色效果都獨一無二；而秋冬款的Bones Cardigan採用埃及綿材質，精緻的骷髏骨刺繡全部由洛杉磯工匠手工縫製，完美平衡了溫暖與型格。

配飾系列方面，Hollywood Sunglasses以復古貓眼造型搭配鍍金鏡臂，盡顯好萊塢黃金年代風采；Two Tone Ma Chain Loafer則採用雙色小牛皮設計，搭配可拆卸純銅鏈條，細節處彰顯奢華質感。