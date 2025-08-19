C朗效應席捲香港！BAPE× CR7 LIFE聯乘系列現以登錄銅鑼灣！

國際足壇巨星Cristiano Ronaldo近日旋風式訪港，參與沙特超級盃賽事，今晚（19日）將於大球場率領的艾納斯對戰由另一球星賓斯馬領軍的伊蒂哈德。其間他亦特別抽空親臨K11 Musea「CR7® LIFE香港博物館」參觀。這位五屆金球獎得主的到訪，不僅再次在本地掀起一股C朗熱潮，更為日本殿堂級潮流品牌BAPE®與其個人品牌CR7® LIFE的跨界合作揭開序幕。



此系列巧妙結合了BAPE®標誌性的REFLECTION CAMO迷彩圖案與CR7®品牌專屬的草綠色調為基礎，推出黑白雙色款式，展現出獨特的視覺層次感，感巧妙融合足球文化與街頭時尚。系列包含兩款T恤：一款以迷彩猿人頭為主要設計元素，另一款則採用球衣剪裁設計，搭配經典猿人頭像設計。背面印有「RONALDO 7」字樣及背號。

是次聯乘系列可謂近年運動與街頭文化融合的典範之作，值得時尚愛好者及一眾球迷入手。此聯乘系列現已於銅鑼灣Bape Store Hong Kong獨家發售，並將於8月底在全球其他地區上市。對足球及潮流文化有興趣的讀者切勿錯過此限量系列。