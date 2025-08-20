J.L-A.L_ × HOKA 第三度聯乘 重塑經典越野跑鞋 Mafate

在運動與時尚界限日益模糊的時代，聯名已不僅是Logo的疊加，更是設計哲學與功能理念的深度對話。英國機能品牌J.L-A.L_（JUST BEFORE AFTER LAB）與美國越野跑鞋品牌 HOKA，自2023年起展開合作，先后推出顛覆性的 Tor Ultra 聯名鞋款及引發高度關注的 Clifton 9 概念圖後，今年雙方再度攜手，以 HOKA 經典越野跑鞋 Mafate 為藍本，打造2025秋冬聯名系列，將實用的戶外性能與實驗室級的前衛美學融合至新高度。



是次聯名選擇 Mafate 作為設計基礎絕非偶然。作為 HOKA 旗下專為極端越野地形而生的旗艦鞋款，Mafate 以卓越的緩震、穩定性及抓地力以深受專業跑者推崇。J.L-A.L_ 以此為畫布，注入品牌標誌性的低飽和大地色系與解構主義細節，推出黑色與火山灰色兩款配色。兩色均選用啞光質感與織物紋理交錯的鞋面，低調中見層次，完美呼應 J.L-A.L_ 一貫的「機能隱於設計」的哲學。

設計上，此系列遠不止於外觀革新。鞋面採用高強度超輕編織技術，減輕重量的同時強化透氣與支撐；橡膠加固鞋頭保護雙腳在崎嶇路況下免受衝擊；中底則沿用 HOKA 核心的雙密度泡沫，結合分叉式碳纖維板，確保從落地到蹬離階段的高效過渡與能量回饋；外底更搭載專業級 Vibram® Megagrip 技術，即使處於濕滑岩石與鬆散砂土的環境，仍能提供良好的抓地力。

然而，真正的設計靈魂藏在細節之中：J.L-A.L_ 重新演繹鞋側的品牌標識方式，將logo以更為隱晦、近乎工業標記的形式融入整體結構；鞋舌與後跟的細節處理亦呼應其過往服飾系列中的模組化設計語言，令這雙鞋不僅能征險峻山徑，亦能無縫融入都市造型場景，成為真正契合「山系通勤」概念的跨場景單品。

從 Tor Ultra 到 Mafate，J.L-A.L_ 與 HOKA 的合作始終圍繞著「真實環境中的穿戴實驗」這一命題展開。與其說是聯名，不如說是一場持續數年的共創計畫——HOKA 提供經極端環境驗證的科技平台，J.L-A.L_ 則賦予其敘事深度與未來想像。它回應了一個核心提問：裝備如何在不犧牲性能的前提下，成為個人風格與環境感知的延伸？

聯乘系列將於8月22日（星期五）只於J.L-A.L_官方網站正式上架。無論你是追求極限性能的越野選手、鍾情實驗美學的設計愛好者，還是渴望一雙能從山野穿梭至都市的終極鞋款，這次合作都值得你屏息期待。