CENTRESTAGE x Salon de TIME 2025 九月揭幕 領略傳統與創新碰撞

每年九月，由香港貿易發展局（HKTDC）主辦、文創產業發展處（文創處）作為主要贊助機構的CENTRESTAGE，一直備受時尚界關注。來到2025年，這項亞洲頂尖時尚盛事亦迎來了十周年里程碑，將於9月3日至6日在香港會議展覽中心，以前所未有的規模和深度，繼續為大家介紹亞洲以至全世界最新的時裝潮流，了解各地品牌如何將傳統與當代創新融合。



而這股新舊交融的風氣，並不限於時裝界，與CENTRESTAGE同期舉行的 Salon de TIME（國際名表薈萃），於9月2日至6日同樣在香港會議展覽中心舉行，展出多款由高端品牌至日常配戴的腕表，特別是國潮腕表，同樣反映了這股設計潮流，讓九月的香港成為一場真正的創意盛宴。

今年兩個展會均吸引了來自世界各地的展團，由亞洲、歐洲以至拉丁美洲均一一網羅，陣容鼎盛，既突顯展會的藝術及全球性視野，亦加深業內人士及公眾對各種時尚潮流風格的認識。

Salon de TIME 同樣開放給業内人士及公眾，並呈現一系列奢華、時尚、設計獨特、智能、永續，以至品牌聯乘、限量版、客製化腕表及獨立製表品牌等腕表，琳瑯滿目，應有盡有。

CENTRESTAGE去年成功吸引逾250個來自18個國家和地區的品牌參展，並有超過8,500名來自82個國家和地區的買家到場參觀採購。（圖片由香港貿發局提供）

在活動開始前，《一物》率先為你介紹CENTRESTAGE其中三個特別值得留意的時裝單位，分別來自泰國、秘魯和香港，各以不同方式將傳統工藝及現代時裝揉合，創造自我風格：

KANZ BY THAITOR泰北蠟染的家族傳承

講起泰國設計，你可能會想起色彩繽紛的衣服。但來自泰國帕府（Phrae Province）的小型家庭品牌KANZ BY THAITOR，就會讓你看到泰國時裝更富人情味的一面。這個品牌最大特色，是創辦人父母傳承了超過十五年的獨家蠟染（Batik）技術。這門手藝不只是技術，更是一家人的感情和回憶。

KANZ BY THAITOR最大特色是創辦人父母傳承了超過十五年的獨家蠟染（Batik）技術。（圖片由香港貿發局提供）

品牌名稱中「KANZ」源自家族姓氏，而「BY THAITOR」則象徵泰國匠人的自豪。設計理念上，品牌強調「HEARTMADE BY HANDMADE」，意思是每一步都由家族成員親力親為：爸爸負責從大自然與文化圖案找靈感，創造出獨特圖樣，女兒融入其他地區的泰國布料配搭出新風格，媽媽則以巧手剪裁與縫製。由於蠟染過程無法完美複製，每一件作品都像藝術品，圖案相似卻從不雷同。

他們選用當地天然布料，結合植物紋理、傳統符號等圖案，並巧妙運用廢棄材料混搭傳統技法，創造獨特印記。設計融合東西方美學，既保留工藝質樸感，亦適合現代日常穿搭。今年CENTRESTAGE 2025，KANZ BY THAITOR將舉辦專屬時裝秀，展現傳統與現代交融的魅力。

ANNAISS YUCRA將社會議題穿上身

時尚除了是美學追求，也可以是承載理念的媒介。來自秘魯的設計師Annaiss Yucra於2018年創立同名品牌，致力以時裝推動拉丁美洲「Artivism」（藝術行動主義）運動。

秘魯的設計師Annaiss Yucra於2018年創立同名品牌，致力於以時裝推動拉丁美洲「Artivism」運動。（圖片由香港貿發局提供）

品牌設計鮮明大膽，色彩與圖案皆源自豐富的文化遺產、傳統紡織工藝，並融入對社會議題的深刻思考。設計師透過時裝探討女性權益、文化身份等議題，並與本地工匠社群，甚至在囚男性合作，踐行真正的「社會可持續性」。

Annaiss Yucra長期探討女性權益、文化身份等議題，並與本地工匠社群，甚至在囚男性合作，踐行「社會可持續性」。（圖片由香港貿發局提供）

Annaiss Yucra作品屢獲國際肯定，曾被《Forbes》《VOGUE》和《InStyle》等媒體報道。品牌今年更與AMARENA攜手開設快閃店，在CENTRESTAGE 2025，ANNAISS YUCRA將舉行時裝秀，展示這些充滿活力的設計。

LINE & CURVE裕華國貨的旗袍變革

老字號裕華國貨近年創立品牌LINE & CURVE，為旗袍、唐裝等中式服飾進行現代化改造。（圖片由香港貿發局提供）

視線回到香港，大家熟悉的老字號裕華國貨，近年亦在時尚領域作出令人驚喜的嘗試，創立了品牌LINE & CURVE，以「裕見不一樣的華服」為理念，為旗袍、唐裝等中式服飾，進行一場現代化改造。

LINE & CURVE大膽之處，在於對布料的選擇。品牌打破傳統中式服裝僅用絲綢錦緞的刻板印象，大膽引入牛仔布、印花、提花、喱士及聚酯纖維等現代常用素材。設計上保留旗袍優雅線條（Line & Curve），並在剪裁及細節注入A字裙、寬鬆輪廓等日常化元素。

LINE & CURVE在中式服裝剪裁及細節注入A字裙、寬鬆輪廓等日常化元素。（圖片由香港貿發局提供）

這種新舊融合，成功吸引新世代目光。品牌不僅自2023年已登陸CENTRESTAGE，並獲多方傳媒報道，其設計更獲得全國政協委員程燕女士的青睞而親自著用。在今年的CENTRESTAGE展覽中，參觀者可以近距離觸摸和感受這些「非一般」的華服。

以上品牌同樣在思考如何平衡傳統和現代設計，其實這股風潮並不只限於時裝界看到。Salon de TIME 今年以「此時此刻」為主題，特別聚焦融合東方元素與現代設計的「國潮」腕表 ，同樣示範如何將在地文化特色融和至當今時尚潮流中，彰顯獨特的時代風範與審美理念 。

Salon de TIME 煥然時代的國潮藝境，譜寫歲月的詩意華章

Salon de TIME 帶來多款別具特色的國潮腕表，將東方美學與高級製表技藝完美融合，讓時間流淌出文化自信與美學新韻。（圖片由香港貿發局提供）

適逢獨立製表品牌近年在全球掀起潮流，這些設計獨特，手工精湛的獨立製表品牌，除了在鐘表愛好者之間早已享負盛名，對於一般大眾而言，目光亦逐漸在傳統名表轉移到這些品牌，當中不乏名人雅士和潮流達人。而且獨立製表品牌的腕表與製表人的個人品味及工藝造詣有着密不可分的關係，產量不多，製作過程講究，往往是其值得收藏的原因所在。

國潮腕表的潮流，正正反映出一眾以傳統文化為創作理念的獨立製表風氣，不僅蘊含深厚的文化底蘊，還結合巧妙獨特的雕刻工藝與富有東方文化特色的圖騰設計，將傳統工藝與文化故事以現代的方式完美呈現。

上海表摩登·玉蘭刺繡款（圖片由香港貿發局提供）

例如上海表的現代系列「玉蘭刺繡款」就以非遺蘇繡技藝在表盤上用人手繡出淡雅的玉蘭花。它的手工刺繡細膩展現東方古韻，搭配璀璨鑽石表圈與黑色皮表帶，釋放摩登時尚氣息。這款腕表融合匠心工藝與優雅神韻，猶如腕間詩意流轉。此腕表更榮獲2025年美國MUSE設計大獎金獎，是都市女性風華的藝術象徵。融合匠心工藝與優雅神韻，猶如腕間詩意流轉。此腕表更榮獲2025年美國MUSE設計大獎金獎，是都市女性風華的藝術象徵。

飛亞達航天系列GA880027.WBW（圖片由香港貿發局提供）

飛亞達「航天系列」以嫦娥奔月為靈感，將18K金地月浮雕放在漸變黑表盤上。其陶瓷表圈刻有「7+1」計時刻度，呼應太空行走之精準節奏，指針更以火箭造型製作而成，盡顯國潮美學與航天精神交融之魅力。此表不僅是時間的載體，更是腕間的夢想與榮光，獻給心懷星海的探索者。

海鷗「三腳金鳥」三問報時金雕動偶腕表（圖片由香港貿發局提供）

海鷗「三腳金鳥」腕表，以古神話中的太陽神鳥為靈感，將東方美學與高級製表技藝完美融合。表盤中央，三腳金鳥展翅欲飛，金雕工藝精細入微，山川雲海盡收腕間，如同佩戴一幅活的畫卷。按下報時按鈕，金鳥隨之躍動，報時之聲清脆悠揚，彷彿喚醒沉睡的時光。表殼採用18K黃金打造，搭配紅寶石嵌飾表冠，展現尊貴氣度。此腕表限量發行20枚，每一枚皆為獨一無二的藝術臻品，獻給追求極致工藝與文化意涵的收藏家。

比辰《愛蓮》珠寶女士腕表（圖片由香港貿發局提供）

《愛蓮》，靈感取自宋代理學奠基人周敦頤《愛蓮說》。把荷塘意境置於腕間，將東方美學與機械創新融為一體。表面構建俯視角度的荷塘設計，運用天然翡翠、鑽石與彩色藍寶石的精雕細作。在傳統結構中實現動態美學的突破方圓流線表殼，柔中帶剛，體現「天圓地方」的東方哲思。

腕表與時尚之外匯聚多元精彩

除了多款特別腕表之外，Salon de TIME 今年更與黃英飛工作室創辦人黃英飛，以及香港國茶品鑑學會攜手呈獻「賞表藝 ∙ 茗茶香」活動，讓參加者邊深入鑒賞鐘表的同時細味名茶的馥郁香氣，讓大家能浸潤於手表的匠心工藝與茶香意境的交織之中，體悟生活藝術與文化的極致美學。

展覽期間，兩展還有更多精彩活動和名人匯演讓大家參與，探索來自世界各地的設計師和品牌展出同時，不妨參加這些有趣的活動。記得親身去灣仔會展中心看看，發掘更多創意設計。

CENTRESTAGE 2025（香港國際時尚匯展）

日期： 9月3日至5日（星期三至五）10:00 - 19:00

9月6日（星期六）10:00 - 18:00

地點： 香港會議展覽中心

費用：免費

登記網址： https://tinyurl.com/2s4y6eda



Salon de TIME （國際名表薈萃）

日期：9月2至5日 (星期二至五) 10:00 - 19:00

9月6日 (星期六) 10:00 - 18:00

地點： 香港會議展覽中心

費用：免費

登記網址：https://tinyurl.com/2r4w2km9

