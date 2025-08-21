Travis Scott x Fragment x AJ 1 Low OG：三方聯乘夢幻登場！

萬眾期待的Travis Scott x Fragment x Air Jordan 1 Low OG終於有進一步的發售消息！這款由美國饒舌巨星Travis Scott與日本潮流教父藤原浩主理的 Fragment Design，以及經典運動品牌 Jordan Brand 三方聯手打造的夢幻之作，早前 Travis Scott 經已親身著用曝光，瞬間引爆球鞋界熱話！



這款 Air Jordan 1 Low OG 保留其經典的低筒輪廓，並以高級白色皮革作為鞋面主調，配以黑色框架勾勒俐落線條。鞋身更注入了 Fragment Design 標誌性的深藍色細節，為簡約的設計增添一抹亮眼點綴。

當然，Travis Scott 的個人標誌性反向 Swoosh 設計元素亦得以保留，而鞋跟則壓印上 Fragment Design 的經典閃電標誌，完美融合兩大品牌的精髓。雙層鞋舌標籤分別展示了 Jumpman 和 Cactus Jack 的標誌，彰顯其獨特的聯名身份，更添收藏價值。

Travis Scott x Fragment x Air Jordan 1 Low OG 預計於 2025 年 9 月 20 日發售，這款運動鞋的零售價為 150 美元，預計於SNKRS及Travis Scott網頁內可供抽籤，詳情有待正式公佈。各位 Sneakerhead 務必密切留意發售詳情，為入手這雙年度重磅聯名鞋款做好準備！