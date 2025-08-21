兩大本土街牌聯乘 GROCERY x 闊佬大亨融合街頭風格及復古美學

近年，本地品牌聯乘企劃屢見不鮮，但能從文化根源出發的深度合作，總能引起更廣泛的共鳴。本地品牌 GROCERY 近日宣佈，將與充滿復古玩味、極闊剪裁見稱的另一本土品牌闊佬大亨 Footloose Tycoon 攜手，推出名為「Born & Raised」的 2025 秋冬聯名系列，旨在透過服裝設計，訴說香港街頭成長故事。



今次聯乘系列以「Born & Raised」為主題，呼應雙方品牌的共同信念：「Today We Learn, Tomorrow We Lead, Together We Strong」，象徵兩個品牌同樣植根香港街頭文化，不斷學習、共同成長，最終希望以服飾引領潮流。整個系列可說是對街頭成長經歷的致敬，共推出六款單品，完美結合了雙方最擅長的設計，以GROCERY的街頭風格遇上 Footloose Tycoon 的復古美學與闊身剪裁，產生獨特化學作用。

例如INVOICE TEE採用了近年極受歡迎的 Faded 洗水技術，並加入潑墨細節與精緻刺繡 LOGO，將品牌標誌性的 INVOICE 元素以更豐富的層次呈現；而OVERSIZED BAGGY DENIM SHORTS 則以 A 字闊袍褲型打造出完美的褲長比例，後袋上巧妙地以拼布（Patchwork）工藝縫上了代表雙方品牌的「F」與「G」字母，突出街頭風格。此外，系列還包括「Together We Strong」洗水圖案 TEE 及 TWO TONE 牛角袖短TEE；配飾系列方面，雙方首度推出 Dad Cap 版型的貨車帽，結合軟頂及做舊質感，更易駕馭且富玩味，為整體造型增添點睛之筆。

聯乘系列將於8月22日 (五) 中午12時於兩店官網率先發售，並於GROCERY 旺角朗豪坊門市丶FOOTLOOSE TYCOON 深水埗及尖沙咀The One門市同步上架。