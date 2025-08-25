Andersson Bell 25秋冬系列發佈 解構BTS Stray Kids成員私服愛牌

韓國時裝品牌 Andersson Bell 近年備受全球時尚界注目，其設計不僅屢次出現於國際時裝週的街拍鏡頭下，亦多次與Asics、Levis及Zara等不同品牌聯乘，曝光頻頻，甚至其實已成為頂尖 K-pop 偶像衣櫥中的寵兒。從防彈少年團（BTS）成員 V 於拍攝 "BTS x Hyundai" 廣告中著用的棕色麂皮軍褸；Jungkook 在全球熱播的《Butter》練習室影片中所穿著的洗水牛仔褲；到近期 Stray Kids 成員 I.N 出發巡演時，於仁川機場被拍攝到穿上的豹紋長褲，其實均出自 Andersson Bell 手筆。適逢品牌日前發佈了2025秋冬最新系列，我們正好可乘機檢視，Andersson Bell 究竟有甚麼魔力，能讓多位當紅韓星私下亦愛不釋手？



當紅韓國偶像的私服寵兒

偶像們的親身演繹，無疑印證了Andersson Bell在當代男裝領域的指標性地位。品牌將韓國的街頭潮流，與斯堪地納維亞（Scandinavian）風格完美融合，打造出獨具一格的時尚風格。品牌不僅注重設計感，更對品質有著極高的要求，難怪能擄獲 V 的心。其身穿的棕色麂皮軍褸，採用無領設計，並綴以撞色飾邊，胸前及腰間設有多個口袋，口袋附有襟翼及鈕扣，其中一口袋更加上拉鏈設計，整體造型略帶復古氣息，讓V看起來率性而型格！

被譽為「黃金忙內」的Jung Kook 竟然多次於排練都穿「它」?

而 BTS的「黃金忙內」Jung Kook，身穿一件鮮藍色圓領長袖T-shirt，色調明亮且醒目，與其紫色的髮色形成視覺上的對比；下身則搭配一條Andersson Bell的洗水牛仔褲，褲型合身，展現其修長的身材比例。

至於Stray Kids 主唱 I.N 身穿 Bottega Veneta 灰色牛仔短袖恤衫，搭配 Andersson Bell 豹紋長褲，以灰色牛仔恤衫的柔軟質地及寬鬆剪裁，營造出舒適自在的感覺；而下身搭配的 Andersson Bell 豹紋長褲則為整體造型增添了一絲野性與時尚感。

Andersson Bell 主理人Dohun Kim (IG Andersson Bell)

韓式時尚與北歐美學的深度融合

這個深受韓星喜愛的品牌，於2014年創立，Andersson 的品牌名稱源自瑞典的城堡，而 Bell 則代表韓國的傳統寺廟，從名字以小見大，可看出品牌致力融合了北歐多元文化與韓國的對比元素，呈現出獨樹一幟的風格。創辦人 Dohun Kim 對於混合文化的熱愛，充分體現在其作品之中，尤其以色彩豐富的針織設計而聞名，成功跨足國際市場，在世界舞台上嶄露頭角。品牌擅長運用拼接、不對稱剪裁的裙裝，以及大膽的印花和獨特的單品，將韓國街頭風格與簡約的斯堪地那維亞風格融合。

提到韓國設計師品牌 Andersson Bell 的標誌性單品，不得不提其顛覆傳統的 Damaged Stripe Boatneck Sweater，透過精準定位的破損處理與手工染製，將慵懶休閒與結構主義完美結合；而最能代表其皮革工藝的 Patchwork Leather Jacket，更精選油蠟感牛皮革與麂皮以不對稱方式拼接，搭配做舊金屬鈕扣與手工縫線，將經典機車夾克轉化為兼具北歐極簡與韓系細膩的收藏級單品。

在最新發布的2025秋冬男裝系列中，Dohun Kim 再次將其核心美學發揮得淋漓盡致，透過對經典單品的解構與重塑，探索現代男裝的全新可能。

當優雅遇上叛逆：一雙鞋的雙重人格

鞋履往往是定義整體造型基調的關鍵。系列中的「UNISEX Dimesion Loafer Sneakers」便完美體現了品牌的解構美學。此鞋款巧妙地將傳統樂福鞋（Loafer）的優雅鞋面，與充滿機能感的運動鞋（Sneaker）厚實鞋底結合，打破了正裝與休閒的界線。鞋身採用高級牛皮製成，細節處可見品牌標誌性的金屬飾件與織帶，鞋底更搭載以卓越耐磨及抓地力著稱的 Vibram® 大底，在視覺上營造強烈衝擊感的同時，亦確保了穿著的實用性與舒適度。

藏在纖維裡的溫柔：一件會說話的毛衣

如果說鞋履是態度的外顯，那針織衫便是Andersson Bell內藏的溫柔詩意。「Boy's Heart Message Crew-Neck Sweater」看似簡約，其工藝卻遠比表面印花來得複雜。品牌運用精密的提花（Intarsia）技術，將玩味的心形與圖案上的信息「織進」柔軟的羊毛混紡纖維之中。彷彿意味著圖案本身就是衣物結構的一部分，帶著溫潤的立體感與觸感，像一句悄悄寫下的情話，為穿著者帶來一絲內斂而溫暖的藝術氣息。

秩序與自由的共存：一個可以「自定」的手袋

配飾上，Andersson Bell對「實用」的思考同樣深刻。「Linus Bag」以經典的綠黑格紋羊毛面料，配搭俐落堅挺的黑色牛皮飾邊與手柄，散發著濃厚的學院與復古氣息。但它真正的巧思，在於一個可完全拆卸的獨立拉鍊口袋。這個口袋能隨心拆卸，扣在手袋內部保持簡潔，或掛在外部成為視覺焦點。這不僅僅是收納方式的改變，更再次印證了 Andersson Bell 在追求美學的同時，對現代都市生活實用性的深度考量。