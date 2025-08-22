The North Face與Aimé Leon Dore推出聯名系列 重塑戶外機能美學

戶外品牌 The North Face 近日正式宣佈與紐約街頭品牌 Aimé Leon Dore 推出備受矚目的限定聯名系列。是次合作深度結合兩大品牌於戶外服飾、裝備及生活風格領域之優勢，推出兼具功能性與設計感的產品，重塑戶外機能美學。



若然對 Aimé Leon Dore (ALD) 這個名字仍稍感陌生，那麼 2021 年與 New Balance 聯手推出的 550 型號球鞋，相信定必有所聽聞。這個由 Teddy Santis 於 2014 年創立的街頭品牌，其設計靈感源自紐約皇后區的街頭文化，巧妙地將經典 Hip-Hop、籃球元素與復古情懷融為一體，成功塑造出極具辨識度的品牌形象。當年 Aimé Leon Dore 與 New Balance 合作打造的 550 球鞋一經推出，便引發市場熱烈追捧。

此系列不僅融入 The North Face 卓越的戶外裝備技術，更注入 Aimé Leon Dore 植根於品牌文化傳承的美學風格。經典單品如 Nuptse 羽絨外套、Denali 抓絨外套、Borealis 背包，以及Verto Alpine 高性能登山鞋均分別採用意大利 Casentino 羊毛、優質皮革、高密度彈道尼龍以及防水 GORE-TEX® 3L 科技物料等高性能材質進行煥新升級。

配色方面，則沿用 The North Face 標誌性的金、藍與綠三大配色，並經由 Aimé Leon Dore 的深思熟慮之設計語言進行重新詮釋。

此限定聯名系列將於 9 月 19 日（五）獨家登陸太古廣場 The North Face Urban Exploration 概念店（僅限 XPLR 會員）， 有興趣的讀者要密切留意了。