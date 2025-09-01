CENTRESTAGE 2025｜盛會十周年 專訪三大品牌了解背後理念

CENTRESTAGE 2025｜由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦、文創產業發展處（文創處）贊助的CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展，將於今年9月3日至6日舉行。今年適逢這項亞洲年度時尚盛事踏入十周年，除了規模更盛大更國際化，亦邀得國際知名訂製設計師郭培（Guo Pei）舉行其首個香港個人時裝秀，為盛事揭開華麗序幕；而時尚大師Jimmy Choo（周仰杰）亦會親臨現場，介紹其創辦的Jimmy Choo Academy及學員作品，展現時尚界的傳承與創新。



今次盛事匯聚來自全球各地約260個時尚品牌，《一物》亦把握機會，與其中三個分別來自南美、亞洲及本地的時裝單位訪談，了解品牌如何將在地傳統與當今潮流融會貫通，在時代洪流下創造自我風格。

香港貿發局副總裁張淑芬（右二）、香港貿發局成衣業諮詢委員會主席方淑君（左二）和英國駐港總領事館貿易及投資總裁艾芷敏（右一）及本地設計師Angus Tsui（左一）於CENTRESTAGE新聞發佈會分享展會精彩內容。（鄭子峰攝）

本屆CENTRESTAGE除了規模及國際性均創歷屆新高，吸引了來自24個國家及地區，約260個品牌參加；亦會舉行超過40場精彩活動，當中包括近30場時裝秀及巡禮，品牌與活動數目再創新高。

為隆重其事，CENTRESTAGE早前特意選址西九文化區M+舉行新聞發佈會，為9月1日在同一場地舉辦的大型時裝匯演CENTRESTAGE ELITES作前奏預演。「十年來，CENTRESTAGE一直致力於為國際，特別是亞洲地區的時尚品牌和設計師，提供理想的展示與交流平台。」香港貿發局副總裁張淑芬與在場嘉賓分享CENTRESTAGE的十年成就，「作為亞洲旗艦時尚盛事，CENTRESTAGE 不僅展示創新的設計與工藝，亦讓更多本地及國際品牌踏足亞洲市場，助力本地時尚產業蓬勃發展，並鞏固香港作為全球時尚樞紐及中外文化藝術交流中心的地位。」

事實上，為加強國際間的時尚交流，今年CENTRESTAGE更首設「夥伴國家」，由英國擔任，屆時將帶來Jimmy Choo等多位英國設計師的獨特作品。而其他國家及地區的參與亦極具看點，當中泰國展團帶領超過40個品牌參展，規模為歷年之最；捷克展團將展示採用藝術玻璃設計的個性化時尚；而日本展團則聚焦新晉設計師與創意力量。

為緊貼市場趨勢，展會亦新增「Accessories Zone」（配飾展區），並延續備受關注的「Circular Fashion Zone」（永續時尚展區），推動可持續時尚發展。與此同時，Fashion Hong Kong Runway Show亦將繼續為本地品牌提供舞台，共同慶祝其設計旅程。

邱彥筒（Marf）身穿英國展團品牌Patrick McDowell與Anuka Jewellery聯乘系列的晚禮服的時尚作品 。（CENTRESTAGE）

當日新聞發佈會上，香港貿發局成衣業諮詢委員會主席方淑君、英國駐港總領事館貿易及投資總裁艾芷敏、本地設計師Angus Tsui一起分享潮流趨勢；同場亦請來十三位藝人率先演繹參展香港品牌作品，其中Collar的邱彥筒（Marf）穿上Patrick Mcdowell與Anuka Jewellery聯乘系列的晚禮服，配上銀色雛菊鈕扣設計點綴，型格而搶眼；湯君慈（Bruce）和湯君耀（Chris）分別演繹來自本地品牌Ous Studio及CYPHERHOOD，以現代剪裁融合機能、中式傳統設計元素，展現本港時尚多元紛呈的活力。

湯君慈（Bruce）和湯君耀（Chris）分別演繹來自本地品牌Ous Studio及CYPHERHOOD的作品。 （CENTRESTAGE）

一如以往，展會將一連四天免費開放予業界人士及公眾參觀，讓大眾共同沉浸於這場年度時尚盛會之中。

CENTRESTAGE十周年精彩節目連場，其中以下四大看點，大家萬勿錯過：

（1）郭培首場香港個人訂製秀

今屆一大焦點落在展會前夕（9月1日）的大型開幕匯演CENTRESTAGE ELITES上，大會邀得國際知名訂製設計師郭培（Guo Pei），於M+博物館舉行其首個香港個人訂製時裝秀，以「鎏光」為主題，展出30件為CENTRESTAGE精心打造的訂製服飾。她靈感源於熔金傾瀉的璀璨瞬間，展現其登峰造極的工藝與藝術造詣。更具意義的是，郭培特別邀請了香港理工大學的學生參與創作，由雙方攜手完成的作品將作為整場展演的開場之作，彰顯時裝設計的薪火相傳及創新精神。CENTRESTAGE 網站及官方社交平台將於當晚8時正同步直播。

（2）4大本地設計師同展創意

CENTRESTAGE 首日（9月3日）晚上舉行的 Fashion Hong Kong Runway Show，將以「A Decade in Design: What is Seen? What is Felt?」為主題，並送上ANGUS TSUI、ARTY:ACTIVE、IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO和 selfFab時裝騷，結合視覺與情感，彰顯香港時裝設計的獨特魅力 。CENTRESTAGE 網站及官方社交平台將於當晚8時正同步直播。

（3）全新展區Accessories Zone 鑑賞時尚精品

本屆CENTRESTAGE展會設有六大主題展區，除延續呈現精湛工藝的「Craftsmanship Zone」、示範前衛設計的「Contemporary Zone」、展現街頭潮流的「Urban Zone」、運動機能時尚的「Athleisure Zone」及綠色循環設計的「Circular Fashion Zone」外，今年更特別新增專注首飾、手袋及鞋履等配飾的「Accessories Zone」，突顯時尚與實用兼備的新趨勢。其中「Urban Zone」將展出由藝人張繼聰主理的品牌Petrolhead，帶來融合美式復刻風格及電單車重機文化的街頭服飾。

CENTRESTAGE將展出不同本土設計師的作品，當中亦包括由藝人張繼聰主理的品牌Petrolhead（左），展示融合美式復刻及電單車重機文化的獨特風格。 （鄭子峰攝）

（4）以舞台發掘時裝界明日之星

CENTRESTAGE 舉行期間，亦會進行多項重點設計賽事，包括「Redress設計大賽」總決賽、「青年毛織設計師大賽（YKDC）」及「香港青年時裝設計家創作表演賽（YDC）」。本屆YDC更特邀以「貓咪冷帽」爆紅，並被多名K-Pop偶像著用的倫敦品牌 Charles Jeffrey LOVERBOY 設計師 Charles Jeffrey 擔任評審。大會亦歡迎公眾參與網上投票，共同發掘本地時裝界的未來新星。

三地品牌主理人剖白 設計攸關社會理念

在CENTRESTAGE盛大揭幕前，《一物》特邀其中三位設計師，分別來自泰國、秘魯和香港，暢談他們的時裝創作旅程與品牌故事。

來自泰國帕府（Phrae Province）的KANZ BY THAITOR，設計上融合傳統蠟染技術與現代抽象圖案，並創造性地運用家庭廢棄物料，打造出獨具特色的設計，承載著獨特的故事為用家帶來意義。對他們來說，身上衣物其實是普世的表達語言。「我們創作的每一件作品都不僅僅是服裝；它承載著一個故事，我們希望所有年齡和性別的人都能隨身攜帶，無論何時何地。」Kanz的品牌代表分享。

KANZ BY THAITOR選用當地天然布料，結合植物紋理、傳統符號等圖案，並巧妙運用廢棄材料混搭傳統技法，創造獨特風格。（KANZ BY THAITOR）

他們強調，目前致力與的當地工藝夥伴合作，共同創造和分享新技術，既幫助他們從中獲得收入，亦希望改變大眾消費時尚的方式，為當地可持續發展注入新動力。

這種肩負社會責任的品牌理念，在地球的另一端亦有品牌相互呼應。由秘魯設計師Annaiss Yucra於2018年創立的同名品牌，就以「藝術行動主義」（Artivism）為核心，旨在透過時尚探討女權和文化認同等社會議題。她認為，「時尚是最強大的表達畫布，讓我能以親密而普及化的方式創造圍繞女性主義和文化認同等議題對話。」

Annaiss Yucra分享說，秘魯是她的根，亦是她的靈感來源，「秘魯是一個色彩繽紛的國家。你隨處可見例子，從彩繪的巴士，到「carros de emoliente」（草本茶攤車），再到人們自身。色彩是我們日常景觀和身份認同的一部分。」因此系列亦以大膽的色彩和引人注目的圖案為特色，將抽象的社會議題轉化為具體的視覺語言，從而體現抵抗、喜悅、記憶和身份等不同故事或情感。

秘魯設計師Annaiss Yucra致力以時裝推動拉丁美洲「Artivism」（藝術行動主義）運動。（Annaiss Yucra）

在2019年，她更與法國駐秘魯的組織CHANGE合作，於拉丁美洲最大的監獄之一San Juan de Lurigancho內，透過定期舉辦工作坊，與在囚男性建立互動。她表示「與在囚男性的合作，則促使我們重新審視生產模式、同理心的重要性，以及給予他人第二次機會的價值。」儘管過程中面臨諸多後勤挑戰，但知識的交流、透過創作建立的深刻連結，以及創造出兼具美學價值與社會影響力的服裝可能性，都讓這一切努力顯得意義非凡。

今次ANNAISS YUCRA首次亮相CENTRESTAGE，品牌希望創造一場跨文化的對話，向亞洲觀眾展示品牌的多樣性以及秘魯工藝的豐富性，透過當代設計重新詮釋祖傳技術和工匠傳統。

裕華國貨總經理Colman（右）希望推動將華服融入日常穿搭和打扮。（鄭子峰攝）

回到香港，本地薑代表LINE & CURVE是傳統老字號裕華國貨的新嘗試，以「裕見不一樣的華服」為理念，致力破舊立新，對旗袍、唐裝進行大膽現代化改造，以牛仔布等非傳統面料，並引入A字裙、寬鬆輪廓，在版型、剪裁和布料上皆貼合現代生活的節奏與實用需求，亦帶來耳目一新的感覺。銳意破舊新新，因為品牌對現時華服的普及情況有深刻反思：「我們反思華服長期局限於宴會或節日等特定場合，難免走向式微。傳統文化要承傳，必須「活化」，讓華服融入日常穿搭和打扮，兼顧各年齡層與身形的需求。」品牌代表，裕華國貨總經理Colman分享說。

他們秉承超過60年的華服經驗和肩負推廣中國傳統文化的使命，希望透過「活化」傳統文化，讓華服在更多元的場景中展露光彩。疫情期間，甚至與設計師Grace聯乘合作，推出街頭風與中式元素融合的品牌『Cypherhood 笙酷』，令人驚覺原來華服亦可以帶來如此不一樣的感覺。

他們亦透過LINE & CURVE乘勝追擊，今次在CENTRESTAGE 2025展出新系列，以「多元多變」為主題，積極嘗試各類材質及布料，在不同時裝領域探索，透過對比、融合與碰撞等手法，賦予傳統工藝全新詮釋。

看過了不同的時尚故事，不妨亦親身去灣仔會展中心看看，發掘更多創意設計，甚至亦可聽到更多品牌背後的有趣故事。

CENTRESTAGE 2025（香港國際時尚匯展）

日期： 9月3日至5日（星期三至五）10:00 - 19:00

9月6日（星期六）10:00 - 18:00

地點： 香港會議展覽中心

網址：https://www.hktdc.com/event/centrestage/tc

