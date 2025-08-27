哈利波特聯乘SAINT Mxxxxxx推出T恤系列 破壞美學遇上霍格華茲

《哈利波特》（Harry Potter）是全球最具影響力的奇幻IP之一，近日SAINT Mxxxxxx宣布與Harry Potter推出聯乘系列，隨即引起潮流界高度關注。SAINT Mxxxxxx向來以精湛的破壞工藝和獨特的復古美學著稱，其合作對象選擇廣泛，屢屢帶來令人驚喜的火花。今次聯乘，SAINT Mxxxxxx將其標誌性的造舊技術及破壞工藝，與《哈利波特》的魔幻世界巧妙融合，刷出新火花。



是次©SAINT Mxxxxxx與《哈利波特》的聯乘系列，將作為品牌2025秋冬季度的第五波單品登場。系列推出聯乘T恤，設計上聚焦於系列最初的兩部電影——《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）與《哈利波特：消失的密室》（Harry Potter and the Chamber of Secrets）的電影海報視覺。品牌將這些哈利波特經典圖像，以其招牌的褪色、磨損及破壞加工技術重新演繹，使服飾呈現出獨一無二的陳舊質感，彷彿是從魔法世界流落至現實的古著逸品。

+ 3

除以《哈利波特》為主題的聯乘單品外，系列亦推出其他多款極富SAINT Mxxxxxx的T恤。該系列預計將於2025年9月1日，透過©SAINT Mxxxxxx官方網站及各大旗艦店作極限量形式發售，勢必將成為今年秋冬最受藏家追捧的焦點系列之一。

SAINT Mxxxxxx由日本品牌READYMADE主理人細川雄太（Yuta Hosokawa）與洛杉磯多媒體視覺藝術家Cali Thornhill DeWitt於2020年共同創立。品牌的核心理念在於透過極其繁複的工序，將全新服飾打造成猶如真實著用多年的「真品古著」（Real Vintage）。其所有單品均採用特殊的平縫縫紉機縫製，而在圖案處理上，則運用特殊的印花技術與染料，使圖案在經年著用或洗滌後，會自然龜裂而非褪色，呈現出獨一無二、越穿越具靈魂的舊化質感，每個細節均體現了兩位主理人對復古文化無可比擬的執著與追求。此前，品牌已與裏原宿代表品牌NEIGHBORHOOD、美國饒舌音樂傳奇人物2Pac，以及日本經典漫畫《聖鬥士星矢》展開合作。