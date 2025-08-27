張繼聰Petrolhead聯乘Toys McCoy 推出全日製手繪美式風格圖案TEE

張繼聰創立的品牌Petrolhead與本地著名美式復古風格買手店TAKE5，聯乘日本殿堂級復刻品牌Toys McCoy推出日本製作限定Tee，並由Toys McCoy主理人、「阿美咔嘰」界神級人馬岡本博親自手繪美式風格圖案，絕對值得熱愛美式復古風格的朋友留意。



內地及台灣譯作「阿美咔嘰」的Amekaji (アメカジ) Style，即美式休閒風格，本來源自美國，後來經日本人消化並重新包裝後發揚光大。雖然這種風格向來並非主流，但在香港一直有一批堅實的支持者，例如張繼聰，他甚至與友人Yorki Fan共同創立品牌Petrolhead，以自己創意演繹美式復古風格。

今次Petrolhead 成功邀請到Toys McCoy主理人岡本博，親手繪畫出一幅美式騎士風格的作品。喜愛阿美咔嘰的朋友相信對岡本博（OKAMOTO HIROSHI）的名字並不感到陌生，他早在90年代成立「阿美咔嘰」風格的復古品牌Real McCoy，如今這個品牌已行銷全世界，在亞洲和歐洲不同國家都有很多銷售網絡和極高關注度；05年他離開Real McCoy ，另外創立Toys McCoy，以玩味更重的形式繼續設計服飾，並大量運用其熱愛的美國元素如STEVE McQUEEN、MARILYN MONROE、FELIX THE CAT、SNOOPY等，雖然售價不菲，但一直大有捧場客。

此外，岡本博亦是美式風格插畫家，在七、八十年代長期為日本潮流雜誌如POPEYE繪製封面和內頁內容，其功力絕對備受肯定；到了成立自己品牌，亦沿用這種風格繪畫A2空軍皮褸背面圖案，成為其招牌作。

今次他為Petrolhead繪製了美國二戰後期穿著軍服人員騎着50年代經典的Harley Davidson Panhead 電單車暢遊的情景，這個print 將會印在Toys McCoy日本製的經典杏色Ringer Tee上，而背面則印上三方合作圖案。聯乘Tee全日本製作，並只作限量發行，部分尺碼已經售罄。另外張繼聰亦將會舉行簽名會，為買了這件限定TEE的朋友簽名，詳情有待公佈，敬請密切留意。