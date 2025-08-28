ZENITH全新計時腕錶系列 以隕石物料打造獨特錶盤

瑞士品牌ZENITH推出全新Chronomaster Sport Meteorite隕石腕錶。此番新作，ZENITH匠心獨運地採用來自太空的隕石物料，打造每一枚腕錶都獨一無二的錶盤，不僅賦予腕錶更為獨特的視覺魅力，亦為ZENITH的Chronomaster Sport系列注入了更為深邃的意境與收藏價值。



ZENITH的Chronomaster Sport腕錶曾榮膺2021年日內瓦鐘錶大賞「最佳計時腕錶獎」，是ZENITH在高振頻自動計時領域的得意之作，其計時性能精準至十分之一秒。

ZENITH Chronomaster Sport Meteorite 隕石腕錶 (ZENITH)

今次新作ZENITH採用珍稀隕石打造錶盤，每一枚Chronomaster Sport Meteorite腕錶的隕石錶盤，皆由經驗豐富的工匠對隕石進行細緻的切割、打磨與拋光，使其獨特的魏德曼花紋（Widmanstätten Pattern），即一種熔融鐵在真空環境中緩慢冷卻形成的天然幾何結構，得以淋漓盡致地呈現。由於每塊隕石的形成過程皆不盡相同，因此，每枚灰色隕石錶盤都擁有獨一無二的紋理與光澤，彌足珍貴，既賦予腕錶更為獨特的視覺魅力，亦增加收藏價值。

而錶面上ZENITH標誌性的銀色、淺灰色、碳炭灰三色計時盤，以圓形蝸紋裝飾彼此和諧呼應，營造出富層次感的視覺效果。而鍍銠琢面巴頓形時標和指針覆有Super-LumiNova超級夜光物料，可確保腕錶在任何光線條件下皆能清晰易讀，提高實用性。

ZENITH Chronomaster Sport Meteorite腕錶最初為日本市場的獨家限定款式，如今已於全球ZENITH專賣店、官網以及授權零售商正式發售。

Chronomaster Sport Meteorite規格一覽

特色：日期顯示位於4:30位置，停秒機械裝置，El Primero導柱輪自動計時機芯，可測量和顯示1/10秒，1/10秒顯示在陶瓷錶圈上，動力儲存提升至60小時

機芯：El Primero 3600

材質：精鋼，黑色陶瓷錶圈

防水深度：100米

錶殼：41毫米 / 厚度：13.6毫米 / 錶耳間距：47毫米

錶盤：隕石

時標及指針：鍍銠琢面覆SuperLuminova SLN C1超級夜光物料

錶鏈及錶扣：精鋼錶鏈，搭配摺疊式錶扣。額外隨附黑色橡膠錶帶