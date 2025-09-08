防水鞋推薦2025｜ 雨季keep住型！嚴選5款高顏值防水波鞋

防水鞋點揀好？夏季潮濕多雨，無論是連綿細雨還是突如其來的滂沱大雨，都對日常出行構成挑戰，大家在追求雙腳乾爽舒適的同時，亦不能對時尚造型妥協。一雙機能與美學兼備的防水鞋，無疑是都市人衣櫥中的必備單品。《一物》為您精選以下五款高顏值防水鞋，助你從容應對各種天氣，即使在雨天也能維持出色造型。



如何在防水能力與透氣度中取得平衡？

在挑選防水鞋時，理解其背後的科技原理至關重要。首先是防水性能（Waterproofness），這項指標決定了鞋履抵禦外部水份滲透的能力。業界普遍採用靜水壓測試（Hydrostatic Head Test）來量度，其數值越高，代表防水性能越強，足以應對大雨或直接踩踏水坑的狀況。

然而，高效防水往往伴隨著透氣性的犧牲。因此，透氣度（Breathability）成為另一個不可或缺的考量標準。它關乎鞋履將內部濕氣（汗氣）向外排出的效率，直接影響穿著的舒適感，避免雙腳悶熱。此性能通常以水蒸氣透過率（Moisture Vapor Transmission Rate, MVTR）來衡量，數值越高則越透氣。現今許多高效能防水物料，如GORE-TEX®所使用的ePTFE微孔薄膜，其孔徑遠小於水滴卻大於水蒸氣分子，從而巧妙地在防水與透氣之間取得理想的平衡。

因此，一雙理想的防水鞋，正是在這兩者之間找到了最佳的平衡點。

1. 11 by Boris Bidjan Saberi Black Salomon Edition Bamba 2 High GTX Sneakers

此鞋款是德國前衛時裝品牌 11 by Boris Bidjan Saberi 與法國頂尖戶外鞋履 Salomon 的聯乘結晶。鞋身不僅採用了頂級的 GORE-TEX 防水面料，更結合了針織布與防撕裂物料，並經過獨特的「匹染 (Garment-Dyed)」工藝處理，賦予每一雙鞋獨一無二的紋理與深邃色澤。設計上，鞋面的 3M 拉鏈內藏隱藏式鞋帶系統，連同鞋舌的隱藏式標誌，處處流露著低調而精密的設計感。而Salomon 專屬的 Contagrip 鞋底技術，則確保了出色的抓地力，使其成為一款融合前衛時尚與高階機能的防水波鞋。

2. Moncler Black Trailgrip Apex Sneaker

以奢華羽絨服以聞名的Moncler，近年在鞋履領域亦不斷帶來驚喜。這款Trailgrip Apex運動鞋採用低筒設計，鞋面由防水的GORE-TEX麂皮與磨砂皮拼接而成，全黑配色塑造出沉穩而型格的風範。其核心亮點在於中底嵌入的碳纖維底盤，能為足部提供卓越的支撐與回彈力。外底則搭載了Vibram Megagrip橡膠，專為濕滑與複雜地形而設，抓地性能毋庸置疑。

3. Salomon Black ACS PRO GORE-TEX

從越野跑道走上時裝舞台，Salomon近年鞋款均做到功能及時尚兼備。Salomon ACS Pro Advanced 其實是復刻並升級自2004年的經典型號 GCS PRO ADVANCED，而GORE-TEX版鞋面採用 Kurim 結構以提升支撐度，同時兼備選用GORE-TEX ePE 膜，注入出眾防水功能；搭載強化的 Agile Chassis System (ACS) 底盤，大幅增強穩定性；；鞋面多處設置透氣口完善了Salomon的Air Flow科技，確保了長時間著用的透氣舒適感。

4. Merrell 1TRL Gray Moab Speed 2 GORE-TEX BL Sneakers

美國戶外品牌 Merrell的高端支線 1TRL 致力將機能與設計美學結合，這款 Moab Speed 2 選用了高雅的灰色，採用 GORE-TEX 防水薄膜，並以尼龍防撕裂布、網眼布及帆布構成鞋面。值得一提的是，鞋履採用了 Cleansport NXT生物抑菌技術，能有效抑制異味產生，長時間保持足部清爽。中底採用輕量的 FloatPro 泡棉提供長效緩震；外底則是凸紋設計的 Vibram TC5+ 橡膠複合材料，確保了全方位的可靠抓地力。

5. New Balance Men's Fresh Foam X Hierro v9 GORE-TEX®

New Balance 男裝 Fresh Foam X Hierro v9 GORE-TEX®運動鞋，除了同樣兼備GORE-TEX防水技術外，亦專為應付各種嚴峻地形而設，採用Fresh Foam X雙密度緩震鞋底，為足部提供舒適且穩定的穿著體驗。全新 Vibram® 外底採用改良版 6 毫米凹凸紋設計，顯著提升抓地性能。