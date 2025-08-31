SSENSE申請破產保護 電商巨頭在政策與市場夾擊下如何自救？

加拿大奢侈品電商巨頭SSENSE於週四（8月28日）向員工證實，公司正申請破產保護，為全球時尚產業投下震撼彈。根據行政總裁Rami Atallah向內部發出的信件，旨在對抗意圖強制出售公司的債權人，並為這家陷入困境的企業爭取自主重組的空間。



申請破產的導火線：關稅政策的突變

Atallah在信中明確指出，導致公司陷入財務困境的直接觸發點，源於美國的貿易政策。前總統特朗普政府對加拿大進口商品加徵的25%關稅，已為公司帶來持續壓力。然而，壓垮駱駝的最後一根稻草，是美國即將於本週五（8月29日）取消的「de minimis」免稅門檻。該政策過往允許價值800美元或以下的包裹免關稅進入美國，是SSENSE等跨境電商的重要營運基礎。Atallah形容此政策的轉變是一個「意外」，瞬間引發了「短期措施已無法填補的流動資金危機」，最終促使公司必須啟動《公司債權人安排法》（CCAA）程序。

深層困境：奢侈品市場放緩與核心客群萎縮

除了外部政策衝擊，SSENSE亦面臨著行業性的深層挑戰。全球奢侈品市場的放緩，對其以年輕、高消費潛力客群為主的商業模式造成了不成比例的打擊。根據《Business of Fashion》引述的數據，2025年上半年，SSENSE的銷售額按年下跌了28%。早在今年五月，公司已進行過一輪涉及過百名員工的裁員，顯見其營運早已承受巨大壓力。

一場控制權的法律戰爭

目前，SSENSE正與其債權人展開一場法律競賽。債權人意圖利用CCAA程序強制出售公司，而SSENSE管理層則計劃在24小時內自行提交CCAA申請，以「保護公司、繼續掌控資產與營運，並為未來而奮戰」。Atallah表示，公司已與財務及法律顧問制定了一套重組方案，希望穩定業務並重建未來。法院預計將在未來一週內，就應遵循哪一方的重組路徑作出裁決，這將直接決定SSENSE的命運。

在另行通知前，SSENSE將維持日常營運，員工薪酬亦會照常發放。Rami Atallah在信中以堅定的語氣總結：「遊戲規則已經改變……接下來發生的事取決於CCAA程序的裁決，但我們的決心是堅定不移的。」這家曾經的電商神話，其未來走向正懸於一線，全球時尚界正屏息以待。