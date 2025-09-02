LAKH 聯手 RAD 以異材質拼接+機能風格重新演繹「CALE」鞋款

Sneaker Loafers混種波鞋的熱潮持續，Mizuno、New Balance，Hoka等多個品牌的先後推出的新作亦叫好叫座，其實本地品牌亦有佳作。由本地皮鞋名所 HOAX 與日本設計師高石誠司共同監督的鞋履品牌新貴 RAD，將與本地街頭服裝品牌 LAKH 攜手，推出特別聯乘企劃，當中更將RAD的標誌性鞋款「CALE」以異材質拼接方式重新演釋，呼應LAKH擅長的機能風格。



機能變奏的「CALE」Penny Loafers

本次聯乘的核心，聚焦於 RAD 的標誌性鞋款「CALE」Penny Loafers。此鞋款原作以其將傳統手縫 Moccasin 結構與現代運動鞋美學結合而聞名，並獲意大利鞋底王牌 Vibram® 認證，兼具工藝、舒適性與時尚感。

在 LAKH 的機能思維加持下，「CALE」迎來了結構性的材質變奏。聯乘以 D.GREY/BLACK 及 BEIGE/KHAKI 兩組配色方案呈現，設計上採用了異素材拼接手法，鞋面主要用上以具備防潑水與抗撕裂特性的高耐用尼龍 RIPSTOP 物料，再輔以質感粗獷的麂皮材質包覆鞋身，兩種截然不同的物料在視覺與觸感上形成強烈對比。鞋底方面亦一如既往搭載緩震性能極高的 Vibram® 大底，分別為D.GREY/BLACK襯以黑色，及BEIGE/KHAKI襯以白色鞋底，增加細節質感。

從足下延伸至全身的完整服飾體系

為求與聯乘鞋款達至美學上的相輔相成，雙方更特意炮製出一系列「Head To Toe」服飾單品，將聯乘概念延伸為一個完整的造型體系。

當中，外套的設計尤見巧思，其剪裁參照了 20 世紀 80 年代的經典釣魚外套，並從美國軍用 M-43 野戰外套中汲取靈感，注入實用性袋口設計。外套以 100% 超薄透明防撕裂尼龍（Ultra-Thin Transparent Ripstop Nylon）塑造，適合於初秋天氣穿著。

系列中的 T-Shirt 則以 LAKH 標誌性的寬身剪裁為基調，並加入袋口細節與壓印的聯乘專屬標誌；短褲偏向 Smart Casual 風格的 Chino Shorts，採用高舒適度的尼龍物料製作，並以針織帶作細節點綴。為圓滿整個系列，一款米白色調的鬆身粗線織長襪亦應運而生。而貫穿整個服飾系列的 LAKH x RAD 編織標籤，則低調地彰顯了企劃的完整性與一致性。

此次聯乘的包裝設計亦體現了雙方的細膩用心。在 RAD 慣用的全白鞋盒之外，LAKH 特別為其設計了一款透明格紋膠套作點綴，呼應外套的透視材質。此外，兩款配色的鞋履均附設對應顏色的專屬鞋袋，此鞋袋不僅可用於日常收納鞋履，其尺寸與材質更可作為外套的輕便收納袋，將機能巧思貫徹到底。

有關 LAKH x RAD 聯乘鞋款及相關服飾，將於 9 月 5 日率先於 LAKH 562 旗艦店獨家推出，其後將陸續於 LAKH 官網、HOAX 官網及指定零售商發售。