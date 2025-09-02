Post Malone發表個人品牌Austin Post 重構美式西部牛仔美學

Post Malone涉足時尚界，推出個人品牌「Austin Post」！樂壇巨星 Post Malone 昨日於已故設計大師 Karl Lagerfeld 位於巴黎的故居，舉行其個人同名時裝品牌「Austin Post」之首場發佈會。



「Rancho Deluxe」在巴黎左岸的文化碰撞

Austin Post首個系列「Season One: At First Light」，發佈會選址已故設計大師 Karl Lagerfeld 位於巴黎的故居 Pozzo di Borgo，明顯別具深意，寓意著美國夢及西部美學如何在當代美學語境下被重新詮釋。Post Malone以1975年經典美國西部電影《Rancho Deluxe》為靈感來源之一，設計核心聚焦於「達拉斯西部」與「西南部牧場」，並由巴黎本地著名造型師Dan Sablon操刀，將一系列充滿粗獷質感的服飾，置於Lagerfeld極致優雅的宅邸之中，形成強烈的視覺與文化張力。

+ 1

系列中展示了牧場工人的牛仔褲、厚重的工作服外套、飾有星形刺繡的丹寧夾克、流蘇皮革外套配搭連帽衛衣，以及麂皮縫製的「Cattle Baron」（牧牛大亨）套裝。

從音樂到服飾：一場關於「真實自我」的延伸

「Austin Post」的誕生，與Post Malone近年向鄉村音樂領域探索的軌跡緊密相連，其最新專輯《F-1 Trillion》便是明證。品牌被官方定義為「其身份的一種全新創意表達與靈魂延伸」，使用本名而非藝名，本身就是一種向「真實自我」靠攏的姿態。

在無數次與Bud Light、Crocs、Moose Knuckles 以及SKIMS等品牌合作後，Post Malone顯然不再滿足於與其他品牌聯乘，而是決心建立一個能完整表達其個人美學與世界觀的獨立時裝品牌。

時裝秀在Neil Young的結他獨奏與一匹披掛著西部風格馬鞍的駿馬驕傲地踏上伸展台的畫面中推向高潮，Post Malone本人則以一身丹寧造型謝幕，贏得全場熱烈掌聲。當被問及品牌未來的銷售渠道時，他坦率地回答「That's a good question」，外界揣測品牌目前可能更偏向一項充滿熱情的創意項目進行銷售，而非純粹的商業模式。