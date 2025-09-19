BTS成員愛用香水揭秘 哪兩位成員不約而同地選擇同款香水？

BTS 與 McDonald's 再度聯乘，推出7款「TinyTAN」迷你公仔，亦意味着成員們即將全面回歸！相信令各位ARMY萬分期待。防彈少年團（BTS）作為全球最具影響力的組合之一，其魅力不僅限於音樂舞台，成員們的衣著品味、生活細節，以至慣用的私藏香水，都成為ARMY們追隨的焦點。想知道7位成員各自偏愛怎樣的味道，想從嗅覺層面更貼近他們嗎？一物為您整理BTS成員的愛用香水清單，當中更有兩位成員默契地選擇了同一款香氣！



BTS Jimin 及 JungKook 愛用香水: LOE White Shirts

團隊中的 Jimin 與「黃金忙內」Jung Kook，不約而同地愛上韓國小眾香氛品牌 LOE 推出的「White Shirts」。這支香水主打極致潔淨感，前調是蓮花，中調帶來亞麻花、白皂香與鈴蘭，基調則是白麝香與香根草。整體就像一件在陽光下曬乾的白襯衫，乾淨柔軟，與 Jimin 的溫柔、Jung Kook 的清新氣質不謀而合。

LOE White Shirts (LOE)

LOE White Shirts

前調： 蓮花

中調：亞麻花 白皂香 鈴蘭 鬱金香 小蒼蘭

後調：白麝香 香根草

V的愛用香水：Celine REPTILE EDP

雖然V曾經表明沒有噴香水的習慣，但由V代言的Celine REPTILE，並非大眾化的花果香，而是以雪松、胡椒、樹苔、皮革與麝香，交織出深邃而迷人的木質皮革調，被認為是代表V的香氣。氣味沉穩、高級且帶有一絲神秘的距離感，完美烘托出V在舞台上那股既復古又前衛的獨特魅力。

Celine REPTILE (Celine)

Celine REPTILE

前調： 雪松

中調：皮革 胡椒

後調：麝香

SUGA的愛用香水：Dior GRIS DIOR

作為團隊中的核心音樂製作人，SUGA向來以其內斂而敏銳的創作人格著稱。他所選擇的Dior經典香氛GRIS DIOR，便精準地捕捉了這份複雜性。這款標誌性的柑苔調（Chypre）香水，並非單純的線性氣味，而是一個充滿層次感的嗅覺結構。其核心由玫瑰的馥郁與橡木苔的沉穩所構成，前調中佛手柑的清冽氣息帶來一絲疏離感，而基調裡的廣藿香則隱含著濕潤土壤般的深邃。氣味在冷與暖、輕與重之間達至精妙的動態平衡，呈現出一種超越性別界限的沉靜知性之美，宛如SUGA音樂作品中理性與感性的交織。

Dior Gris Dior (Dior)

Dior Gris Dior

前調： 廣藿玫瑰 佛手柑

中調：木質 琥珀

後調：香草

RM的愛用香水：Villa Erbatium MOSSY GLEN

若說RM是團隊中的哲學家與靈魂嚮導，那麼他所選的Villa Erbatium MOSSY GLEN，則是其獨到品味與世界觀的宣言。此款相對小眾的香水，其名「長滿苔蘚的幽谷」本身已是一幅充滿敘事性的畫卷。它並非訴諸於傳統的花果香，而是致力於還原一種極致的自然環境氛圍。香氣結構以苔蘚、濕潤泥土及豐沛的綠葉氣息為主軸，營造出置身雨後森林深處的靜謐與療癒感，完美契合RM鍾情於自然、藝術與沉思的形象。

MOSSY GLEN Villa Erbatium (Villa Erbatium)

Villa Erbatium MOSSY GLEN

前調： 無花果

中調：水仙

後調：廣藿香 雪松 煙草調

Jin的愛用香水：Diptyque Philosykos

Jin身上明亮而溫潤的氣質，在香氛界現代經典Diptyque Philosykos（希臘無花果）中找到了完美的共鳴。Philosykos的卓越之處，在於其建構出一個立體而完整的嗅覺結構，旨在還原整棵無花果樹的生命力——從果實的甘醇奶香，到葉片的青澀綠意，再到樹幹的沉穩木質，三者和諧共存。其氣味清新、澄澈而充滿生機，彷彿將希臘夏日午後的田園詩意盡數捕捉。這份平易近人、不具侵略性的溫柔少年感，正是Jin個人魅力的嗅覺化身。

Diptyque Philosykos （Diptyque）

Diptyque Philosykos

前調： 無花果

中調：椰子 草葉調

後調：雪松 木質調 無花果

J-Hope的愛用香水：Le Labo MUSC 25 EDP

作為團隊中的「希望」與能量核心，J-Hope私下愛用的Le Labo為洛杉磯打造的城市限定香氛MUSC 25，是一件描繪「潔淨感」的抽象氣味藝術品。前調強烈的醛香與麝香；而中調的鈴蘭與琥珀麝香則逐漸融入，散發出如第二層肌膚般的溫暖與舒適，後調以麝香與琥珀收結，香氣溫潤而餘韻綿長，就像 J-hope 兼具天堂般的光明與深夜的魅惑，交織出令人無法抗拒的獨特魅力。

Le Labo MUSC 25 EDP (Le Labo)

Le Labo MUSC 25 EDP

前調： 醛香 麝香

中調：岩蘭草 龍涎香

後調：麝香 琥珀