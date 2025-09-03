Stray Kids Felix x TAMBURINS推出聯乘香水 演繹韓流香氛美學

Stray Kids 成員 Felix （李龍馥）與韓國香氛品牌 Tamburins攜手推出全新香水系列「SUNSHINE」。是次合作以「Napping Sunshine Beneath the Sunlight—An Infinite Journey Within a Dream」為主題，為 Felix 度身打造兩款香氣「Sunshine」及「Puppy」，希望透過嗅覺語言與視覺設計，構築一場關於夢想、自由與幸福的感官旅程。各位STAYs萬勿錯過。



以嗅覺敘事 情感投射兩款香氣

日前於Tamburins 發佈的廣告影片中，只見Felix 在暖色調的午後陽光灑落之間，靜靜守護著小狗 Sunshine，流露出動人心弦的溫柔氣息。隨著畫面轉入夢境，Sunshine 化身為身披盔甲的戰士，寓意柔情與力量的完美融合，詮釋了整個系列的核心精神。是次推出的兩款主打香氛——Perfume Bone Sunshine 與 PUPPY——「Sunshine」與「Puppy」，分別承載不同的情感意象與生活哲學。

Tamburins Sunshine香水系列 （Tamburins）

Sunshine 香水旨在獻給所有懷抱夢想之人，試圖捕捉午後陽光的輕柔暖意與童話般的氛圍。Sunshine 以柑橘及當歸作開調，帶來清新的氣息；中調融合鈴蘭與茉莉，散發柔和花香；基調則以琥珀與麝香收束，營造溫暖沉靜的尾韻。整體香調如置身陽光灑落的森林，既夢幻又蘊含堅韌力量，喚醒人類最原始的感官記憶。

Tamburins Puppy 香水系列 （Tamburins）

Puppy香水的靈感源自陽光下熟睡小狗的呼吸節奏，以奶油般的木質基調為主，傳遞天然、溫馨與日常幸福感，香氣更貼近生活本真，營造出親密且療癒的氛圍。

產品設計展示香氛美學的延伸

Tamburins 在產品設計上同樣展現細膩心思。配飾系列「SUNSHINE Keyring Wear」將狗骨頭、爪印等趣味元素融入香水瓶與香氛擺設，為產品注入俏皮與生活化的特質，令香水不僅是嗅覺享受，更成為日常美學的一部分。

Felix x Tamburins「SUNSHINE」香水系列將於 9 月 5 日率先於品牌官網發售，並於 9 月 6 日正式公開發售。