Rick Owens破格推出簡約風薄底鞋 被粉絲質疑向主流審美屈服？

Rick Owens在當代時裝界的名字幾乎等同於一種特定的美學符號：暗黑、前衛、非對稱的垂墜剪裁，以及標誌性的厚重誇張鞋底。然而，在品牌最新發布的 2025 秋冬「CONCORDIANS」系列中，一款名為「Minimal Sneak」的薄底運動鞋卻顛覆了其品牌過往的印象，引起品牌忠粉的激烈討論。



近年在Quiet Luxury、Blokecore及Balletcore 審美共同推動下，薄底鞋大熱，各大品牌紛紛推出更為貼地、簡約的鞋款，例如Miu Miu x New Balance、Prada Collapse、Bottega Veneta Orbit 以及 Maison Margiela Sprinter 等。但當這股趨勢吹向以反叛與顛覆見稱的 Rick Owens 時，便顯得耐人尋味。「Minimal Sneak」作為品牌陣容中最出乎意料的存在，其設計語言顯得克制而內斂。

鞋身採用中等重量的全粒面牛皮（Full-grain cowhide）精製而成，表面經霧面磨砂工藝處理，呈現低調光澤，同時保留了皮革的天然紋理與耐磨特性。內襯與鞋墊則採用更為柔軟細膩的小牛皮，確保極致的穿著舒適感。儘管鞋底變薄，卻保留了 Rick Owens 標誌性的「鯊魚齒」鞋底結構。

市場反應兩極引起熱議

儘管設計順應了宏觀的時尚趨勢，但對於長久以來追隨 Rick Owens 獨特美學的忠實粉絲而言，這樣的「順應」本身就是一種背叛。「This is not Rick Owens」的質疑聲於社交媒體此起彼落，部分網民甚至直言，要求品牌將這款被視為「向主流妥協」的產品下架。在他們看來，Rick Owens 的魅力正在於其對潮流的不屑一顧，而「Minimal Sneak」的出現，則被視為品牌精神的稀釋。

亦有人認為，這正是 Rick Owens 作為一名頂尖設計師前瞻性思維的體現，真正的「前衛」並非墨守成規，而是在於不斷地自我詰問與突破。將品牌標誌性的設計語言，轉化並應用於一個截然相反的輪廓之上，本身就是一次高難度的創作實驗。

大膽前衛風格成明星愛牌

Rick Owens 向來以大膽前衛的設計震撼時尚圈，就連Stray Kids 成員 Felix、五屆 F1 世界冠軍 Lewis Hamilton以及NBA 球星 Kyle Kuzma 等國際巨星及運動員都是其忠實擁躉。

其最標誌性的鞋款，就要數到採用「倒三角」設計的Geobasket，隨着近年厚底鞋的熱潮，品牌亦因此推出Mega版本。其另一經典Megalace 鞋款亦與不少品牌聯乘，例如「Rick Owens x Dr Martens」為大眾帶來Megalace 高筒的皮靴；以及與法國羽絨奢侈品牌Moncler 合作帶來Vibram鞋底的版本。

品牌轉型的策略信號？

Rick Owens本人 （Rick Owens）

Rick Owens 推出Minimal Sneak薄底鞋被市場解讀為一個潛在的轉型信號。過去以誇張輪廓鞏固其在高端前衛時裝領域的霸主地位後，如今嘗試推出線條修長、更趨極簡的薄底鞋款，無疑是希望觸及更廣泛、過去可能因其設計過於激進而卻步的受眾。

如果「Minimal Sneak」最終大獲成功，它或將成為 Rick Owens 的重要轉捩點，標誌著品牌在保留其標誌性暗黑美學的同時，成功進軍街頭及日常穿搭市場。是次革新，實則探討了設計師品牌如何在堅守經典與擁抱變革、探索創新之間取得平衡。而最終答案，唯有時間能揭曉。