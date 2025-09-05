Giorgio Armani逝世 4件事回顧他時尚界五十年輝煌歲月

意大利時裝巨擘Giorgio Armani於昨日 （9月4日）離世，享年91歲，為其跨越半個世紀的輝煌生涯，譜寫了最後的篇章。Armani的離去，不僅是一位設計師的謝幕，更象徵著一個以其名字定義的優雅時代的終結。他所留下的，不僅是一個龐大的時尚帝國，更是一種關乎品味、力量與生活哲學的永恆印記，讓我們一起回顧Armani的輝煌之路！



1. 重構西裝 重新定義流行美學

回溯至1975年，男裝世界仍被源自六十年代的刻板美學所禁錮，傳統西裝以其僵硬的結構與厚重感，成為男性社會地位的鎧甲。然而，Giorgio Armani 的出現，帶來了一場堪稱解構主義（Deconstructionism）的溫柔革命。他大膽地拆解了西裝的傳統規格，摒棄了賦予其僵硬感的標準內襯與填充物，創造出「非結構化西裝」（Unconstructed Jacket）。這款外套以其前所未有的靈活與流動性，徹底釋放了身體的束縛，同時保留了內搭衣物所勾勒的曲線，將舒適感與性感巧妙融合。

此舉不僅是剪裁上的革新，更是對社會權力的重新定義。在經濟起飛的年代，Armani洞悉到一種新興的著裝需求——一種能彰顯權威、自信與內涵的風格。由此催生的寬墊肩與加寬翻領設計，迅速成為「權力套裝」（Power Suit）的典範。更具遠見的是，他將此陽剛氣質融入女裝，巧妙呼應了當時的女性解放運動，為獨立女性賦予了全新的形象武器。在這場美學革命中，色彩亦是關鍵。Armani對中性色調的極致發揮，甚至催生出其專屬的標誌性色彩——由灰與米白融合而成的「Greige」（米灰色），為其所有系列奠定了沉靜、知性的基調。這些基石性的創新，共同奠定了他作為我們這個時代最受尊敬的設計大師之一的崇高地位。

2. 打造多套經典電影造型

Armani對電影的熱情貫穿其一生，他曾言：「電影教會我完美，亦教會我簡約。」他與電影工業的關係是共生且深刻的。從《義膽雄心》（The Untouchables）的復古黑幫造型，到《蝙蝠俠：黑夜之神》（The Dark Knight）中Bruce Wayne的現代富豪形象，再到《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）的浮華年代，Armani的設計不僅是戲服，更是塑造角色性格、烘托時代氛圍的關鍵元素。

這種深厚的電影淵源，使其品牌超越了單純的時裝維度，注入了跨時代的文化敘事。而在另一片鎂光燈下的戰場——紅地氈上，Armani更是眾多巨星信賴的選擇。其設計從不喧賓奪主，而是以精準的剪裁與低調奢華的面料，襯托出穿著者的自身光芒，完美詮釋了他那句傳世名言：「優雅並非為了引人矚目，而是為了被人銘記。」（Elegance is not about being noticed, it's about being remembered.）

3.從高級訂製到生活哲學擴展時尚帝國

Giorgio Armani 現身於Milan Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2023/2024 (Getty Images)

Giorgio Armani的遠見，在於他深知時尚不僅僅是衣著，而是一種全方位的生活方式。他以驚人的精力與精準的策略，建立一個覆蓋不同市場層面的時尚帝國：

Giorgio Armani：作為品牌金字塔的頂端，代表著極致的意大利美學與手工藝。

Emporio Armani：面向年輕群體，捕捉都市的現代感與活力。

Armani Exchange (A|X)：以更親民的價格和街頭風格，擁抱年輕世代。

Giorgio Armani Privé：於2005年創立的高級訂製系列，是其創意與工藝的巔峰實驗室，每一季都如同一場光影與布料的交響詩。

EA7：將時尚觸覺融入專業運動服飾，體現了功能與品味的結合。

Armani Junior: 於1987 年成立，專為兒童和青少年設計潮流、精致服裝和配飾的時尚奢華品牌。

除了服飾之外，Armani更將其美學哲學滲透至生活的每一個角落。Armani/Casa將東方禪意與現代簡約線條融合，開創了品味家居的革命；Armani Beauty與其香水系列（如Acqua di Giò、Sì）則以氣味與色彩，塑造了無數經典的男性與女性形象；甚至連Armani/Hotels、Armani/Dolci（美食）等，都將「Armani式」的低調奢華與精緻，轉化為可供體驗的空間與味覺。這種將品牌DNA全方位植入生活領域的策略，使Armani成為了「生活美學」的代名詞。

4.跨界合作影響全球文化

Armani近年罕見聯乘，2024-2025年首度與美國潮流品牌 KITH 推出聯名Capsule系列，將義大利高級裁縫精神與街頭文化交融，商品涵蓋服飾和生活配件，引發全球搶購熱潮。Armani亦曾於2010年與三星 （Samsung）合作推出品牌手機 "Samsung Galaxy S"，探索科技與時尚的跨界結合。

Giorgio Armani的傳奇，絕非「極簡」或「優雅」等單薄的標籤所能概括。他是一位社會觀察家，一位將意大利美學與現代人本精神完美結合的藝術家。他賦予了時裝超越潮流的永恆價值，將「品味」從少數人的特權，轉化為全球數代人衣櫥中觸手可及的選擇。

Armani雖已謝幕，但他所建構的美學帝國與生活哲學，將作為一份永恆的文化遺產，繼續啟發並被後世銘記。