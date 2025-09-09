月餅送禮也要潮？Human Made、BAPE 等品牌推出中秋月餅禮盒

月餅也要潮？今年中秋，Human Made、A BATHING APE、Ralph's Coffee 以及 agnès b. 四大服裝品牌分別推出限量月餅禮盒，各自透過其獨特設計語言及口味，重新詮釋節日意涵，為傳統文化注入潮流美學視角。



Human Made 聯乘半島酒店推出首款品牌月餅

為紀念Human Made的香港淺水灣店開業一週年，品牌令人驚喜地發表了品牌史上首個迷你月餅禮盒，一盒六件，禮盒內包括「蛋黃白蓮蓉」與「朱古力奶黃」兩款特製口味，由半島酒店旗下The Peninsula Boutique製作，出品當然有保證；而月餅更印有「HUMAN MADE」 字樣，對NIGO及Human Made的粉絲而言吸引度極高！

月餅禮盒將於（9月15日）在香港淺水灣分店獨家限量發售，或消費超過 $4,000 港幣即可免費獲得，有興趣的讀者要把握機會了。

BAPE 招牌猿人頭像 + Camo迷彩演繹潮流感月餅

作為街頭潮流的先驅，A BATHING APE®（BAPE®）以藍色 ABC Camo 招牌迷彩圖案，注入今年的限定月餅禮盒之中，凡消費超過$3,000 港幣即可免費獲得。今年BAPE月餅採用具份量感的鋁製鐵盒，搭配猿人頭像標誌，營造強烈視覺效果。而流心奶黃月餅則而 BAPE 的猿人頭像為輪廓，無論作為節日贈禮，或者留下月盒鐵盒作個人收藏，皆具獨特價值與潮流象徵。

Ralph's Coffee以Polo Bear傳遞節日溫情

Ralph Lauren 集團旗下的 Ralph's Coffee，則從自身豐富的品牌符號庫中汲取靈感。今年的月餅禮盒被巧妙地設計成一座品牌標誌性的綠色復古電話亭，旁邊是Ralph Lauren最為人熟悉的Polo Bear，以Ralph's Coffee咖啡師造型亮相；而電話溫暖的燈光彷如明月，寓意著在團圓時刻，向摯愛傳遞最真摯的祝福。

禮盒包含經典的流心奶黃口味及品牌招牌的摩卡咖啡口味，更具巧思的是，禮盒附贈一隻廣受歡迎的 Ralph's Coffee BEAR-ista 小熊咖啡師玩偶，為這份美式經典的節日演繹，增添了情感溫度與收藏價值。

agnès b. 繁星禮盒設計點亮中秋

至於agnès b. CAFÉ 今年呈獻的星空月餅禮盒，設計不僅限於盛載月餅，更可搖身一變為燈籠，化身為一盞點綴節日氛圍的繁星之光。禮盒以環保木材製成，內置可更換電池的 LED 燈，兼具時尚與環保。

口味方面，禮盒匯聚三款精緻選擇——經典奶黃、朱古力及草莓乳酪，既保留傳統風味，又融入現代口感，為中秋節添上一份時尚而溫馨的味覺體驗。