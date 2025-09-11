骷髏元素成為潮流當紅密碼？盤點5個大玩「骨」之美學的時裝品牌

骷髏是時裝設計不時可見的元素，既代表龐克文化中反叛與無政府主義的吶喊，亦是哥德美學裡對死亡與浪漫的詠嘆 ，甚至可以是奢華街頭領域中，彰顯極致工藝與態度的標記。從東京裏原宿的街頭到巴黎時裝週的殿堂，無數設計師透過這個充滿象徵意義的圖像，建構出獨一無二的品牌語彙。一物將深入剖析五個在不同時期、以不同方式將「骨」之元素發揮得淋漓盡致的品牌，探討其設計巧思，以及它們如何成為喚醒一代人潮流記憶的關鍵符號。



1. Bounty Hunter：裏原宿的龐克骨魂與潮玩先驅

Bounty Hunter 主理人岩永光 Hikaru Iwanaga （IG:bxh_official）

若要追溯骷髏元素在亞洲街頭潮流的起源，Bounty Hunter (BxH) 絕對是不容忽視的始祖。Bounty Hunter由主理人岩永光（Hikaru Iwanaga）於1995年在藤原浩建議下所創立，其誕生與90年代的裏原宿文化緊密相連。深受龐克搖滾精神影響的岩永光，曾與 Undercover 的高橋盾共組樂隊「Tokyo Sex Pistol」，這段經歷為其品牌注入了原始、粗獷且充滿反叛色彩的DNA。Bounty Hunter 設計核心除了圍繞骷髏元素，打造出辨識度極高的視覺語言外，亦融合了街頭潮流、龐克精神與搖滾元素，展現出強烈的叛逆美學。

然而，岩永光的巧思不止於服裝。他將對玩具的熱愛融入品牌，開創了設計師玩具（Designer Toys）的先河。 他創作了「Skull-Kun」（骷髏君）並製成搪膠公仔，以其略帶戲謔又充滿個性的骷髏形象，成為了與 BAPE Shark Hoodie、Goro's 羽毛齊名的裏原宿潮流文化象徵符號之一。 Bounty Hunter 的成功，在於它不僅僅販賣服飾，更是輸出了一種植根於龐克與玩具文化的次文化生活方式。其骷髏設計之所以能成為經典，是因為它承載了裏原宿黃金時代那股未經修飾的、純粹的街頭創造力與反叛精神。

2. Mastermind Japan & Mastermind World：暗黑骷髏的奢華極致

Mastermind Japan主理人 本間正章 Masaaki Homma（Mastermind Japan）

如果說 Bounty Hunter 的骨是粗獷的，那 Mastermind Japan (MMJ) 的骷髏則無疑是精緻且奢華的。Mastermind Japan創立於1997年，其主理人本間正章（Masaaki Homma）MMJ 以其標誌性的交叉骨骼骷髏 Logo，在潮流界樹立了「暗黑之王」的地位。

本間正章的設計哲學，是將頂級的「Made in Japan」工藝與暗黑、奢華的美學相結合。 品牌的骷髏 Logo 象徵著「至死不渝地追求夢想」(Don't Give Up Your Dream Until You Die)，而非單純的死亡意象。 這一理念，透過極致物料選擇得以體現，從頂級的Cashmere、絲綢，到Swarovski水晶的鑲嵌，MMJ 將一個普遍被視為街頭與叛逆的符號，提升至前所未有的奢華層次。

一件基礎的 MMJ T恤售價高昂，卻依然吸引無數「忠粉」搶購，例如初出道時的JUNO，經常全身由頭到腳均著用MMJ單品，全心展現設計師本間正章的暗黑美學。更多經典聯乘單品，例如早年與 Levi's® Fenom 合作的牛仔褲、與 visvim 聯名的 7-Hole 靴，以及和 Medicom Toy 合作的 Be@rbrick，無一不成為市場上炙手可熱的收藏品，掀起搶購熱潮。 儘管品牌曾在2013年巔峰時期宣佈「結業」，後來再以 Mastermind World 的名義「重生」，並專注於全球市場與聯名企劃，其骷髏標誌所代表的「日本製造」頂級工藝與毫不妥協的暗黑美學，早已深植人心，成為奢華街頭史上一個難以企及的標竿。

3. Kapital：植根岡山的匠人之骨

Kapital 現主理人Kiro Hirata 與其父親 Toshikiyo Hirata 的合照 （Pinterest）

來自日本「牛仔之都」岡山兒島的 Kapital，其「骨」的表現形式與前兩者截然不同，它更體現了美日潮流文化元素融合的創意及質樸的匠人精神。Kapital由平田俊清（Toshikiyo Hirata）於1985年創立，最初是一家丹寧代工廠，後由其子平田和宏（Kiro Hirata）注入設計靈魂，將美式復古、日本傳統工藝（如 Boro、Sashiko）與嬉皮文化巧妙融合，今年初更獲LVMH集團相識，正式收購品牌。

Kapital 固然以其獨特的拼接工藝及大膽創意以聞名，但更為全球潮流愛好者熟知的，無疑是其採用了骷髏元素的骨頭牛仔褲 (Bone Jeans)及其他單品。 設計師巧妙地將人體腿骨及盆骨的圖案，以貼布繡或印花的形式，呈現在牛仔褲、夾克甚至針織衫的側面與背面。這種設計極具辨識度，視覺上猶如X光透視，帶著一絲詭譎與幽默感。其獨樹一幟的美學風格，深受 Justin Bieber 及 BTS 成員 J-Hope 等國際巨星的喜愛，他們在私服穿搭中的頻繁演繹，迅速將 Kapital 的「骨」之美學推向全球熱潮。

4. Amiri：洛杉磯搖滾精神的華麗骷髏

來自洛杉磯的高端時裝品牌 Amiri，則為骸骨元素注入了屬於美國西岸的搖滾與頹廢氣息。創始人 Mike Amiri 於2014年創立同名品牌，深受80、90年代龐克與重金屬搖滾樂團（如 Guns N' Roses）的影響，致力於將奢華質感與街頭文化的美學融合。

Amiri 最具代表性的設計元素之一，便是其「Bones」骨頭圖案。與 Kapital 的日本匠人風格不同，Amiri 的骨頭設計更為圖形化、線條流暢且充滿動感。這些骨頭圖案通常以皮革貼花 (Appliqué) 的形式，蜿蜒地呈現在衛衣的袖口，或是羽絨外套上。此外，品牌大熱的 Skel-Top 球鞋，亦是將此骨骼元素解構並融入鞋面設計的成功案例。

這種設計完美捕捉了洛杉磯街頭的奢華與不羈，既有搖滾樂手的頹廢華麗，又不失高級時裝的精緻剪裁。憑藉其獨特的風格，Amiri 迅速獲得了 ENHYPEN 成員Sunghoon、Lionel Messi 等眾多名人的青睞。他們將 Amiri 的骨頭衛衣穿成個人標誌，使其成為高端街頭時尚領域中極具辨識度的單品。

5. Alexander McQueen：浪漫而淒美的哥德式骷髏

Alexander Mcqueen (Getty Images)

在高級時裝的領域，沒有人比 Alexander McQueen 更能將骷髏這一死亡符碼，轉化為如此淒美、浪漫且具備商業價值的時尚經典。這位已故的英國設計鬼才，在其作品中反覆探討生命、死亡與自然等宏大主題。

McQueen 的骷髏圖案首次震驚世界，是在其2003年春夏名為「Irere」（意為轉變）的系列中。 該系列講述了一個在海上遭遇船難、最終在亞馬遜叢林蛻變的故事。在這個充滿奇幻色彩的系列中，一款印滿細小骷髏頭的絲巾悄然登場。這款圍巾最初的設計靈感源於海盜旗，完美契合了系列的敘事背景，同時也精準地傳達了 McQueen 品牌核心中那種暗黑與浪漫交織的氣質。

這款骷髏圍巾一經推出，便迅速超越了秀場配飾的範疇，在2000年代中期成為席捲全球的現象級單品，幾乎是當時所有時尚名流人手一條的「It-accessory」。它的成功在於，它以一種相對親民的方式，讓大眾得以觸及 McQueen 充滿哥德式美學的時裝宇宙。時至今日，在年輕一代偶像如 Timothée Chalamet 的重新演繹下，這款經典單品再度回歸大眾視野，證明了其跨越時間的魅力。Alexander McQueen 的骷髏，不僅是一個圖案，更是一場關於脆弱之美與坦然面對死亡的時尚宣言。