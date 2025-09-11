骷髏元素成為潮流當紅密碼？盤點5個大玩「骨」之美學的時裝品牌
骷髏是時裝設計不時可見的元素，既代表龐克文化中反叛與無政府主義的吶喊，亦是哥德美學裡對死亡與浪漫的詠嘆 ，甚至可以是奢華街頭領域中，彰顯極致工藝與態度的標記。從東京裏原宿的街頭到巴黎時裝週的殿堂，無數設計師透過這個充滿象徵意義的圖像，建構出獨一無二的品牌語彙。一物將深入剖析五個在不同時期、以不同方式將「骨」之元素發揮得淋漓盡致的品牌，探討其設計巧思，以及它們如何成為喚醒一代人潮流記憶的關鍵符號。
1. Bounty Hunter：裏原宿的龐克骨魂與潮玩先驅
若要追溯骷髏元素在亞洲街頭潮流的起源，Bounty Hunter (BxH) 絕對是不容忽視的始祖。Bounty Hunter由主理人岩永光（Hikaru Iwanaga）於1995年在藤原浩建議下所創立，其誕生與90年代的裏原宿文化緊密相連。深受龐克搖滾精神影響的岩永光，曾與 Undercover 的高橋盾共組樂隊「Tokyo Sex Pistol」，這段經歷為其品牌注入了原始、粗獷且充滿反叛色彩的DNA。Bounty Hunter 設計核心除了圍繞骷髏元素，打造出辨識度極高的視覺語言外，亦融合了街頭潮流、龐克精神與搖滾元素，展現出強烈的叛逆美學。
然而，岩永光的巧思不止於服裝。他將對玩具的熱愛融入品牌，開創了設計師玩具（Designer Toys）的先河。 他創作了「Skull-Kun」（骷髏君）並製成搪膠公仔，以其略帶戲謔又充滿個性的骷髏形象，成為了與 BAPE Shark Hoodie、Goro's 羽毛齊名的裏原宿潮流文化象徵符號之一。 Bounty Hunter 的成功，在於它不僅僅販賣服飾，更是輸出了一種植根於龐克與玩具文化的次文化生活方式。其骷髏設計之所以能成為經典，是因為它承載了裏原宿黃金時代那股未經修飾的、純粹的街頭創造力與反叛精神。
2. Mastermind Japan & Mastermind World：暗黑骷髏的奢華極致
如果說 Bounty Hunter 的骨是粗獷的，那 Mastermind Japan (MMJ) 的骷髏則無疑是精緻且奢華的。Mastermind Japan創立於1997年，其主理人本間正章（Masaaki Homma）MMJ 以其標誌性的交叉骨骼骷髏 Logo，在潮流界樹立了「暗黑之王」的地位。
本間正章的設計哲學，是將頂級的「Made in Japan」工藝與暗黑、奢華的美學相結合。 品牌的骷髏 Logo 象徵著「至死不渝地追求夢想」(Don't Give Up Your Dream Until You Die)，而非單純的死亡意象。 這一理念，透過極致物料選擇得以體現，從頂級的Cashmere、絲綢，到Swarovski水晶的鑲嵌，MMJ 將一個普遍被視為街頭與叛逆的符號，提升至前所未有的奢華層次。
一件基礎的 MMJ T恤售價高昂，卻依然吸引無數「忠粉」搶購，例如初出道時的JUNO，經常全身由頭到腳均著用MMJ單品，全心展現設計師本間正章的暗黑美學。更多經典聯乘單品，例如早年與 Levi's® Fenom 合作的牛仔褲、與 visvim 聯名的 7-Hole 靴，以及和 Medicom Toy 合作的 Be@rbrick，無一不成為市場上炙手可熱的收藏品，掀起搶購熱潮。 儘管品牌曾在2013年巔峰時期宣佈「結業」，後來再以 Mastermind World 的名義「重生」，並專注於全球市場與聯名企劃，其骷髏標誌所代表的「日本製造」頂級工藝與毫不妥協的暗黑美學，早已深植人心，成為奢華街頭史上一個難以企及的標竿。
3. Kapital：植根岡山的匠人之骨
來自日本「牛仔之都」岡山兒島的 Kapital，其「骨」的表現形式與前兩者截然不同，它更體現了美日潮流文化元素融合的創意及質樸的匠人精神。Kapital由平田俊清（Toshikiyo Hirata）於1985年創立，最初是一家丹寧代工廠，後由其子平田和宏（Kiro Hirata）注入設計靈魂，將美式復古、日本傳統工藝（如 Boro、Sashiko）與嬉皮文化巧妙融合，今年初更獲LVMH集團相識，正式收購品牌。
Kapital 固然以其獨特的拼接工藝及大膽創意以聞名，但更為全球潮流愛好者熟知的，無疑是其採用了骷髏元素的骨頭牛仔褲 (Bone Jeans)及其他單品。 設計師巧妙地將人體腿骨及盆骨的圖案，以貼布繡或印花的形式，呈現在牛仔褲、夾克甚至針織衫的側面與背面。這種設計極具辨識度，視覺上猶如X光透視，帶著一絲詭譎與幽默感。其獨樹一幟的美學風格，深受 Justin Bieber 及 BTS 成員 J-Hope 等國際巨星的喜愛，他們在私服穿搭中的頻繁演繹，迅速將 Kapital 的「骨」之美學推向全球熱潮。
4. Amiri：洛杉磯搖滾精神的華麗骷髏
來自洛杉磯的高端時裝品牌 Amiri，則為骸骨元素注入了屬於美國西岸的搖滾與頹廢氣息。創始人 Mike Amiri 於2014年創立同名品牌，深受80、90年代龐克與重金屬搖滾樂團（如 Guns N' Roses）的影響，致力於將奢華質感與街頭文化的美學融合。
Amiri 最具代表性的設計元素之一，便是其「Bones」骨頭圖案。與 Kapital 的日本匠人風格不同，Amiri 的骨頭設計更為圖形化、線條流暢且充滿動感。這些骨頭圖案通常以皮革貼花 (Appliqué) 的形式，蜿蜒地呈現在衛衣的袖口，或是羽絨外套上。此外，品牌大熱的 Skel-Top 球鞋，亦是將此骨骼元素解構並融入鞋面設計的成功案例。
這種設計完美捕捉了洛杉磯街頭的奢華與不羈，既有搖滾樂手的頹廢華麗，又不失高級時裝的精緻剪裁。憑藉其獨特的風格，Amiri 迅速獲得了 ENHYPEN 成員Sunghoon、Lionel Messi 等眾多名人的青睞。他們將 Amiri 的骨頭衛衣穿成個人標誌，使其成為高端街頭時尚領域中極具辨識度的單品。
5. Alexander McQueen：浪漫而淒美的哥德式骷髏
在高級時裝的領域，沒有人比 Alexander McQueen 更能將骷髏這一死亡符碼，轉化為如此淒美、浪漫且具備商業價值的時尚經典。這位已故的英國設計鬼才，在其作品中反覆探討生命、死亡與自然等宏大主題。
McQueen 的骷髏圖案首次震驚世界，是在其2003年春夏名為「Irere」（意為轉變）的系列中。 該系列講述了一個在海上遭遇船難、最終在亞馬遜叢林蛻變的故事。在這個充滿奇幻色彩的系列中，一款印滿細小骷髏頭的絲巾悄然登場。這款圍巾最初的設計靈感源於海盜旗，完美契合了系列的敘事背景，同時也精準地傳達了 McQueen 品牌核心中那種暗黑與浪漫交織的氣質。
這款骷髏圍巾一經推出，便迅速超越了秀場配飾的範疇，在2000年代中期成為席捲全球的現象級單品，幾乎是當時所有時尚名流人手一條的「It-accessory」。它的成功在於，它以一種相對親民的方式，讓大眾得以觸及 McQueen 充滿哥德式美學的時裝宇宙。時至今日，在年輕一代偶像如 Timothée Chalamet 的重新演繹下，這款經典單品再度回歸大眾視野，證明了其跨越時間的魅力。Alexander McQueen 的骷髏，不僅是一個圖案，更是一場關於脆弱之美與坦然面對死亡的時尚宣言。