Fear of God x Adidas 合作即將告終？回顧聯乘系列三大代表作

外媒報道指，由 Jerry Lorenzo 主理的美國時裝品牌 Fear of God 與運動巨擘 adidas 的合作關係，預計將在 2025 年冬季系列結束後告一段落。 儘管消息人士指雙方不會續約，但在這段合作的尾聲，Lorenzo 卻意外地投下一枚震撼彈——發表名為 Fear of God Athletics Basketball II.5 的全新鞋款，為這段萬眾矚目的合作關係，揭下最終章的序幕。



這款作為現有 Basketball II 的進化版鞋款，保留了大致的輪廓與底盤結構，但在設計上作出了前衛的變革。 最引人注目的莫過於鞋面新增的半透明拉鍊護罩，賦予鞋款強烈的未來感與機能美學，這與 Lorenzo 以往偏愛使用啞光絨面革及大地色系的風格形成鮮明對比。 此外，「ATHLETICS」品牌標識在設計中變得更為突出，清晰地展示於後跟的「A」字標誌以及半透明外底之下，彰顯其系列身份。據悉，這款充滿實驗性設計的 Basketball II.5 定價為 200 美元 （約1560港元），預計將於 2025 年秋季正式發售。

除了這款驚喜之作，Lorenzo 本人亦已確認，作為現有合約的一部分，Fear of God Athletics III 鞋款也將會面世，但目前尚未有更多細節流出。同時，與 NBA 球星 Derrick Rose 的聯名鞋款亦預計在十月登場，種種跡象顯示，雙方正以一系列重磅產品，為這次合作劃上圓滿的句號。

回顧三年聯乘矚目之作

Adidas x Fear Of God

自 2020 年底 Jerry Lorenzo 宣佈結束與 Nike 的合作，轉投 adidas 懷抱並創立第三支柱品牌 Fear of God Athletics 以來，這次合作便成為全球潮流界的焦點。經過近三年的漫長醞釀與期待，首個系列終於在 2023 年底正式問世，旨在將 Fear of God 的奢華、極簡美學與 adidas 的運動機能完美融合。這段合作不僅是產品的結合，更是重新定義高端運動服飾的一次嘗試。

Fear of God Athletics I Basketball作為系列的開山之作，這款籃球鞋完美體現了 Lorenzo 的設計語言。其低筒輪廓、雕塑般的半透明橡膠外底，以及融合了 adidas Predator 足球鞋經典三線標誌的設計，都展現了在時尚與運動之間的精妙平衡。針織鞋面與 TPU 薄膜的結合，在提供舒適性的同時也兼顧了支撐。

碧咸在湖人隊比賽場邊以一身簡約中性的服飾搭配「Night Brown」配色的 Athletics Trainer （Getty Images）

碧咸在湖人隊比賽場邊以一身簡約的服飾搭配「Night Brown」配色的 Athletics Trainer，完美示範了如何將前衛的鞋款融入日常的優雅造型。 這款鞋採用了朱古力色絨面革、便捷的栓扣式鞋帶系統以及 adidas 的 Lightstrike 緩震中底，是奢華設計與運動科技結合的典範。

另外，為了向經典致敬，FOG x Adidas 系列亦推出了 '86 Hi 鞋款，這是對 adidas 經典籃球鞋 Rivalry '86 的現代重塑。 鞋款保留了其復古的高筒輪廓，但換上了質感極佳的整片式水洗絨面革，並配以輪廓分明的橡膠外底，鞋跟處壓印的 Fear of God 標誌則低調地彰顯其聯名身份。

除了鞋履，Fear of God Athletics 的服飾系列同樣不容忽視。整個系列延續了 Fear of God 標誌性的寬鬆剪裁與中性色調（如沙色、黑灰色），並採用了適合運動的機能性科技面料。無論是連帽衛衣、運動褲還是機能背心，都在簡約的設計中流露出高級質感，將運動服飾提升至新的層次。

Fear of God 與 adidas 的合作，成功地將 Jerry Lorenzo 的極簡奢華美學與 adidas 的運動傳統相結合，創造出一個既適合運動場又適用於日常穿搭的高端支線。儘管合作即將迎來終章，但其留下的眾多經典設計，無疑已在現代運動時尚史上寫下重要一頁。