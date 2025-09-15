BTS成員亮相Tyler, the Creator演唱會　解碼舞台外時尚品味

BTS 防彈少年團的全球影響力不僅體現在音樂領域，其成員們在時尚界的地位同樣舉足輕重。他們的每一次公開亮相，尤其是舞台下的私服造型 (Off-duty Look)，皆能引發廣泛討論，成為全球時尚愛好者的指標。近日，成員 V、J-Hope 與 RM 驚喜現身美國饒舌巨星 Tyler, the Creator 的《CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR》演唱會，三人的造型隨性卻充滿巧思，再次展現了他們各自鮮明的時尚美學。



V：復古輪廓下的頂級珍藏

V (金泰亨) 的造型向來遊走於復古、藝術與浪漫之間，是次他以一身看似不經意的復古輪廓，實則巧妙地展示了其作為頂級收藏家的深厚品味。他身穿一件簡約的酒紅色 (Burgundy) T-shirt，搭配瑞典品牌 Acne Studios 出品的 2021M 寬鬆破洞牛仔褲，勾勒出隨性不羈的線條感。肩上所背的 H.LORENZO 駝色絨面束繩背包，為整體造型注入了柔和的大地色調與溫潤質感。

然而，整個造型的真正精髓，在於其配飾的選擇。V 腕間佩戴的是一枚極為罕見、在拍賣市場上屢創天價的 Cartier “Crash” 腕錶，其扭曲的錶盤設計本身就是一件超現實主義的藝術品。“Crash” 腕錶曾於手錶拍賣平台 Loupe This 上，以接近一千一百五十萬港元成交，足見其收藏價值之非凡。

而腳上穿著的，則是與當代藝術家 Tom Sachs 聯名的最新一代「火星鞋」NikeCraft Mars Yard 3.0——這兩件單品均是各自領域中收藏家們夢寐以求的逸品。V 將如此珍稀的藏品無縫融入日常穿搭之中，不僅展示了其對時尚與藝術的獨到見解，更完美演繹了何謂「低調奢華」(Quiet Luxury) 的最高境界。

J-Hope：高端街頭風格的極致演繹

作為隊內的舞蹈隊長與公認的時尚指標，J-Hope 的穿搭向來以大膽、層次豐富且充滿活力的高端街頭風格見稱。是次他再次帶來一場教科書級別的造型配襯。他頭戴由中國設計師品牌 6CRAYON 出品的復古拼布棒球帽，配以 Louis Vuitton LV Clash 太陽眼鏡，瞬間提升造型感。上半身以紐約品牌 Aimé Leon Dore 的黑色刺繡背心打底，外搭一件 HUMAN MADE 與 Girls Don’t Cry 的聯名運動外套，街頭動感十足。

整個造型的奢華核心，無疑落在了下半身。來自洛杉磯的頂級銀飾與皮革品牌 Chrome Hearts 的 "Roller" 皮帶，以及飾滿豹紋與黑色十字架補丁的 "Leopard & Black Cross Patch Carpenter" 牛仔褲，其叛逆不羈的設計語言與精湛的手工藝細節，成為了無可忽視的點睛之筆，再次印證他對該品牌的熱愛。最後以一雙經典的 Louis Vuitton Trainer 運動鞋收尾，為這套無懈可擊的高端街頭造型劃下完美句點。

RM：簡約知性的雋永「男友風」

相較於 V 的復古珍藏與 J-Hope 的華麗街頭，隊長 RM 則一如既往地展現了他標誌性的簡約知性風格。他選擇了一件舒適的海軍藍色長袖衛衣，搭配基礎的黑色短褲，呈現出清爽俐落的運動感。頭上反戴的 Yankees 藍色棒球帽，與腳上那雙永不過時的 Converse Chuck Taylor 黑白高筒帆布鞋，為整體造型注入了恰到好處的少年感與親和力。