Travis Scott再著用聯乘版AJ1 Low “Shy Pink” 要趕及年底面世？

Travis Scott「倒勾鞋」 一向是潮流界最熱追的鞋款之一， 當外界以為其熱潮稍歇之際，這位 Cactus Jack 主理人卻繼早前於法國聖特羅佩 (Saint-Tropez) 著用傳聞已久、從未公開發售的 Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG “Shy Pink” 後，昨日在 Bad Bunny Final Residency Show 再度上腳同款，再度掀起話題。此舉不僅讓這雙夢幻鞋款重回公眾視野，更引發了外界對其發售可能性的新一輪猜測。



粉紅色＝女鞋？“Shy Pink”設計評價兩極

自 Travis Scott 親自上腳 Air Jordan 1 Low OG “Shy Pink” 後，隨即在網路上掀起熱烈討論。部分網民認為，這雙鞋或將成為他歷來聯名鞋款中的最佳之作；然而，也有人批評其配色過於女性化，質疑是否適合正式推出。

Travis Scott 如何配搭？

Travis Scott 昨日在 Bad Bunny Final Residency Show 再度著用 Travis Scott x Air Jordan 1 Low “Shy Pink” (IG:@cheeryviruet)

Travis Scott 昨日現身 Bad Bunny Final Residency Show，以一身極具個人標誌性的造型成為全場焦點。上身選穿 Yohji Yamamoto 白色短袖 T 恤，頸間疊戴多條金色頸鍊，細節間散發奢華氣息。隨身搭配 Chanel Cruise 系列牛仔布手機包，為整體造型注入高級街頭氛圍。下身則選擇來自美國品牌 Nyrva 的 Utility Cowhide Cargo Leather Shorts Brown and White，以牛皮材質精製而成，腳踩AJ1 Low "Shy Pink"，為整體造型增添一份瀟灑不羈感。

此外，Travis Scott 於七月在法國 Saint-Tropez 的演出中，再度以極具標誌性的造型亮相。他將 Chrome Hearts 紅色格紋襯衫疊穿於 黑色背心 之上，袖口點綴品牌經典的哥德式字體刺繡，細節呼應其一貫的叛逆美學。下身則選擇同品牌的鮮紅色皮革短褲，搭配 皮帶與錢包鏈，腳上的AJ1 Low "Shy Pink"為其造型注入年輕的街頭氣息。

儘管網民對這雙聯名鞋款的評價兩極，但AJ1 Low "Shy Pink"在設計上依舊延續了系列一貫的標誌性元素：包括「倒鉤」與「鬼臉」等 Cactus Jack 經典符號。整雙鞋以粉白色調為基底，搭配醒目的紅色 Swoosh，視覺效果鮮明搶眼，亦符合現時中性化的穿搭審美。對於熱愛造型與細節的穿搭愛好者而言，無疑是一雙值得收藏的精彩新作。