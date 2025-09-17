YOASOBI 聯乘「LVMH Prize」得獎品牌doublet 推出「夜遊び」系列

YOASOBI與2018年奪得「LVMH Prize」的日本潮流品牌 doublet，近日宣佈將展開首次合作，推出名為「YOASOBIと夜遊び」的別注系列。此系列不僅是為慶祝日本最大時尚購物網站 ZOZOTOWN 20 週年紀念活動「ZOZOFES」而生，其背後更蘊含著一段由相互欣賞所促成的佳話。



設計概念：「微不足道卻難以忘懷的夜晚」

此番聯乘系列以「夜生活」為靈感，旨在將那些「微不足道，卻又令人難以忘懷的夜晚」瞬間，昇華為一種「夜遊び的制服」。設計師井野將之 (Masayuki Ino) 巧妙地捕捉了五個極具共鳴的深夜場景：在卡啦 OK 聲嘶力竭地歌唱、在便利店門前無所事事地閒聊、在遊戲機中心忘我地競賽、在家庭餐廳徹夜長談，以及駕車穿梭於深夜的街道。

這五個充滿懷舊氛圍的場景，被巧妙轉化為 T-shirt 與衛衣上的獨特印花與設計，共推出 10 款單品。這些服飾不僅僅是紀念品，更像是一種情感載體，讓人穿上後得以重溫青春時光裡，那些自由不羈的深夜記憶。

是次合作的契機，源於 YOASOBI 的作曲家 Ayase 本身就是 doublet 的忠實愛好者。他不僅在私人時間頻繁著用，更在表演服裝中多次選擇 doublet 的設計。四年前，Ayase 因雜誌企劃與 doublet 設計師井野將之進行了一次交談，當時他對井野先生的創作理念與態度深感敬佩，從而加深了對品牌的鍾愛，並萌生了未來合作的願望。

Doublet 主理人 Masayuki Ino （井野將之）（Getty images）

而井野將之亦坦言，他最初對 YOASOBI 的認知僅止於「知道的音樂人」。然而，在其友人的女兒推薦下，他接觸了動畫《BEASTARS》的主題曲《怪物》，並深受啟發，甚至因此創作出一個完整的時裝系列。自此，他深入聆聽 YOASOBI 的所有作品，最終成為了一名連卡啦 OK 的拿手曲目都是 YOASOBI 的忠實歌迷。

Ayase 如此形容這次合作：「YOASOBI 在音樂中追求『既非現實又無比真實』的超現實主題，以及在日常中注入玩味的刺激感。我認為這些元素與 doublet 的品牌姿態有著強烈的共通點。」這份源自雙方創作者相互欣賞的企劃，最終在 ZOZOTOWN 20 週年的契機下得以實現，成就了這次意義非凡的聯乘系列。

此系列將於10 月 13 日，在神奈川 K-Arena 橫濱舉行的「ZOZOFES」DAY 2 活動會場率先發售。官方亦計劃於稍後在 ZOZOTOWN 網站上進行公開發售，具體日期將另行公佈。