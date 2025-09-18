Jacquemus x Nike 復刻傳奇鞋款Moon Shoe 回溯品牌歷史的起點

Jacquemus x Nike Moon Shoe自今年一月於 Jacquemus 2025 秋冬時裝展上驚鴻一瞥後，歷經超過半年醞釀後，近日正式發佈完整細節。是次合作的藍本，並非尋常的熱門型號，而是直指品牌歷史的起點——傳奇的 Nike Moon Shoe，預示著這雙承載著創新精神的鞋款，即將以嶄新的時尚姿態回歸。



承載歷史的拍賣會傳奇鞋款

要理解這次聯乘的非凡意義，必須先回溯 Moon Shoe 的歷史底蘊。誕生於 1972 年的 The Nike Moon Shoe，被認為品牌歷史上首雙正式的運動鞋履，是奠定 Nike 品牌基石的原點。其名稱極富詩意，源於其獨特的 Waffle 外底在地面留下的印記，酷似太空人在月球上的腳印。

Nike聯合創始人及田徑教練Bill Bowerman （Nike）

這雙鞋由 Nike 聯合創辦人 Bill Bowerman 親手打造，全球僅存約 12 雙，其極度的稀有性使其成為收藏家心中的「聖杯」。2019 年，一雙未經穿著的 1972 年原版 Moon Shoe，在蘇富比 (Sotheby's) 拍賣會上以驚人的 437,500 美元 （約3,400,000 港元）天價成交，當時一度刷新了運動鞋的公開拍賣紀錄，足證其無可比擬的歷史價值與文化符號地位。

Jacquemus 的美學對話：為何是 Moon Shoe？

由設計師 Simon Porte Jacquemus 主理的同名品牌，以其南法風情、極簡解構與超現實的廓形，在當代時尚圈建立了鮮明的美學語彙。近年，品牌因獲得 Blackpink 成員 Jennie 等全球指標性人物的青睞而聲名大噪，但其設計實力與商業遠見早已獲得業界廣泛肯定。

事實上，Nike 早在 2018 年便已開始與 Simon Porte Jacquemus 接觸，雙方去年推出的 Swoosh Bag 手袋更是在無預警上架後瞬即售罄，證明了其合作的強大號召力。選擇 Moon Shoe 作為本次合作的核心，體現了 Jacquemus 的獨到眼光。他並未選擇迎合市場熱度的現有鞋型，而是深入品牌的歷史檔案，透過其現代美學視角，與 Nike 最根本的品牌精神進行一場跨越時空的對話。

聯名系列延續了原版的襪套式輪廓與尼龍鞋面，並以解構手法重新演繹。鞋身兩側點綴復古 Swoosh 標誌，鞋舌印有 Jacquemus 品牌字樣，麂皮後跟則壓印雙方標誌，細節之處盡顯巧思。更保留最具代表性的棕色橡膠 Waffle 外底，巧妙串聯經典與現代，將傳承與創新融為一體。

此系列現已於 Jacquemus 官網上架，並標示為「Coming Soon」，定價為 180 美元（約 1,400 港元）。這雙融合運動傳承與南法美學的傳奇鞋款，無疑將成為本年度的焦點單品。