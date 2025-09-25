Charlie Constantinou SS26系列 取材中世紀鎧甲設計未來機能服飾

在機能時裝的版圖上，除了 Stone Island 及 CP Company 等巨擘，一股來自倫敦的新銳力量正以其獨特的設計語言，重塑我們對戶外時尚的想像——他就是 Charlie Constantinou。在其最新的2026春夏系列中，這位向來以未來感與民族服飾智慧見長的設計師，意外地轉向歷史，將中世紀的鎧甲詩意，注入其標誌性的機能美學之中，呈現出品牌迄今為止最為內聚且深刻的系列。



日前於倫敦時裝週 NEWgen 計劃亮相的 Constantinou SS26（Season 5）系列，猶如一則由黑夜過渡至白晝的寓言。開場造型以「graphite grey」、「spring blue」以及「earthy brown」為主調，貼身的 Jersey 連身裙與帶有裙褲式覆蓋層的 Gorpcore 長褲，營造出沉鬱氛圍。然而，真正深化這股情緒的，則是一縷貫穿全系列的中世紀氣息——Charlie 巧妙地將歷史服飾元素轉譯為當代可穿的機能單品，為作品注入獨特的張力與層次。

鎧甲的當代詮釋

這一理念在系列中得到了細膩而精準的體現。Charlie 深入研究騎士的著裝方式，將肩章（epaulettes）縫製於連帽衛衣與夾克之上；部分上衣的肩部結構，令人聯想到日本武士時代（shogun-era）的肩鎧，散發雕塑般的張力；寬腿褲的膝部則融入鎧甲式細節；而 Jersey 連身裙的緊身胸衣（bodice）部分，則被塑造成宛如精雕細琢的胸甲。這些設計並非對歷史的表層複製，而是將其形態與防護意涵轉譯為一種詩意化的當代美學。在倫敦時裝週普遍追求輕盈飄逸的氛圍中，Charlie 這份「猶如一個極度寒冷春日」的沉鬱提案，反而顯得格外特別。

從幽暗到黎明的色彩敘事

+ 2

系列的色彩運用，巧妙呼應了「由夜至日」的敘事主題。從開場的幽暗色調，逐步過渡至深紅、電光紫與天空藍等充滿生機的色彩點綴，象徵著黎明前的黑暗終將被曙光劃破。這種漸變效果多以手工染色完成，而系列主要選用的滯銷尼龍（deadstock nylon）面料，不僅令每件單品因細節差異而獨一無二，更彰顯品牌對可持續性的堅持。正如系列所隱喻的——最深的黑暗總在黎明之前，而春日的花蕾，也唯有在最凜冽的嚴寒後，方能再次綻放。

Charlie Constantinou （Getty Images）

這位畢業於中央聖馬丁、並曾於2023年入圍 LVMH Prize 半決賽的倫敦設計師，深受 Junya Watanabe 與 Maison Margiela 等解構大師的啟發。其設計核心，源於對「適應性」與「功能性」的深刻思考，並將冰島的壯麗地貌與北倫敦的多元文化氛圍，內化為創作的靈感泉源。他將因紐特人（Inuit ）為抵禦極端氣候而生的服飾智慧，轉化為一套充滿未來感的時裝系列。