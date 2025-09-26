Fendi成立百年時裝秀 從糖果色系遊樂場回溯童年 演繹春夏魅力

Fendi 最新發佈的2026 春夏系列中，身為創辦人孫女的創意總監 Silvia Venturini Fendi，並未選擇盛大的奇觀式展演，而是以一種極其內斂而充滿詩意的方式，引領觀眾回溯至一切的源頭——童年，以及我們對身體與衣物關係的最初感知。



從童年遊樂場到時尚秀台

當時裝屋邁向百年里程碑，回望與傳承便成為最深刻的命題，其中秀場的場景調度，已為本季的設計主題寫下註腳。品牌時隔二十五年，再度與澳洲工業設計大師 Marc Newson 的合作，他將 Fendi 總部化為一個由糖果色系的巨大方塊堆疊而成的遊樂場，宛如超現實的積木，觀眾們散落其間，彷彿重返童年，以仰望的視角重新審視周遭。這個充滿玩味的空間，不僅是背景，更是系列核心概念「比例」與「蛻變」的實體隱喻。

將童裝細節昇華為高訂語彙

本季最為精妙之處，在於 Silvia Venturini Fendi 如何將童裝中純粹的功能性細節，轉化為高級時裝的設計語彙。那些記憶裡用以調節尺寸的鬆緊帶、拉繩與羅緞飾帶，在她的手中化為賦予服裝生命力的裝置：外套下襬可藉由拉繩輕柔收緊，打破僵直的線條；闊腳西裝褲則隨著步伐而釋放拘謹的形態，展現出動態而靈活的優雅。

風格、材質與時代的對話

作為 Kim Jones 卸任後，由 Silvia Venturini Fendi 獨立主導的第二個男女裝系列，其設計語言展現出更為自信而圓融的姿態。系列前半部分以單色造型為主軸，透過俐落的運動風格剪裁，將西服套裝演繹得既具時尚感，又不失奢華氣韻。藍色拉繩細節與大型口袋設計為造型注入鮮明層次，而 loafer 與大號手袋的搭配，則進一步強化了運動機能與高級時裝之間的張力與平衡。

系列的後半部分，則轉向 60 年代的浪漫主義。大量的花卉圖案以鏤空或串珠刺繡的形式，綻放於西裝外套、襯衫以及 Peekaboo 手袋之上。透視的蕾絲與薄紗，被均勻地運用在男女共穿的襯衫與連身裙上，展現一種不分性別的精緻與脆弱感。而品牌引以為傲的編織工藝，則在loafers、酒椰葉纖維（Raffia）製成的 Peekaboo 及 Baguette 手袋上，得到了淋漓盡致的展現。

從「Ocean blues」、「earthy browns」 與一抹明亮的 「acid yellow」，整個系列的色彩運用如同一場溫和的迷幻之旅，在配樂大師 Frédéric Sanchez 營造的漣漪般聲景中，緩緩展開。這不僅是一場視覺盛宴，更是一次關於成長、記憶與時裝本質的深刻冥想，標誌著 Fendi 在其百年之際，Silvia 正以一種更具人文關懷的筆觸，書寫著品牌的未來篇章。