GIORGIO ARMANI的最後一舞 SS26系列向意國時尚之王「脫帽」致敬

米蘭時裝週的最後一日，所有焦點均投向了同一個名字：Giorgio Armani。這不僅是一場時裝發佈，更是一個時代的告別。原定為慶祝品牌成立50週年的盛典，卻因Armani 本人於月初以91歲高齡辭世，轉化為一場對這位「時尚之王」致以最崇高敬意的輓歌。騷場選址並非品牌慣用的場地，而是移師至米蘭布雷拉美術館（Pinacoteca di Brera）的宏偉庭院，讓時裝與 Caravaggio、Raphael 的曠世傑作，進行一場跨越時空的藝術對話。



當晚，布雷拉的柱廊被柔和的燈芒所浸染，鵝卵石地面鋪上了米白相間的格紋天橋，營造出極具 Armani 風格的靜謐氛圍。在作曲家 Ludovico Einaudi 親自演奏的鋼琴曲《Nuvole Bianche》——那首曾在他公眾告別儀式上響起的樂章——的縈繞下，整個系列緩緩拉開序幕。這是一場對「Armani-isms」的全面回顧與頌揚，向世人展示了何謂 "Fashions fade, style is eternal"。

本季聚焦於男裝，設計並非追逐新奇，而是對 Armani 美學符碼的深刻回望與重申。其核心在於對男性輪廓的革命性「軟化」（softened masculine proportion）：西裝外套摒棄僵硬結構，以流暢線條與鬆弛姿態，重新詮釋權力與優雅的平衡。標誌性的米灰色（Greige）和沉穩的海軍藍，共同構築出系列的主色盤，營造出沉思而雋永的格調。

Giorgio Armani SS26 系列 （Getty Images）

材質的運用，再次彰顯 Armani 對奢華質感的極致追求。編織皮革背心、質感豐富的針織上衣，搭配剪裁精準的長褲，勾勒出低調而深邃的奢華氣息。值得留意的是，整個系列均不見帽飾，這在 Armani 的時裝騷中極為罕見，宛如是一場對時尚大師無聲的脫帽致敬；每一套造型，皆訴說著 Armani 的設計哲學：讓穿著者「看起來像自己，但更出色」（look like themselves, but better）。

這份無可置疑的天賦，讓他不僅是一位設計師，更是一位成功滲透並定義了流行文化的時代先驅。從《美國舞男》（American Gigolo）中為 Richard Gere 打造的經典形象，到無數明星在紅地毯上的高光時刻，Armani 的名字早已超越時尚本身，成為一種全球通行的風格代名詞。

Armani 御用模特兒 Agnese Zogla身穿印有 Giorgio Armani肖像的連身裙 （Getty Images）

當晚時裝騷的高潮，莫過於 Armani 御用模特兒 Agnese Zogla 身著印有 Giorgio Armani 肖像的連身裙登場，以無聲的姿態向設計師致敬，並為其獻上永恆的告別。

Giorgio Armani 女裝設計總監 Silvana Armani 與 男裝設計總監 Leo dell’Orco 共同謝幕 (Getty Images)

當晚，Richard Gere、Lauren Hutton、Cate Blanchett 等巨星悉數到場，靜默而專注。他們不僅是在觀賞一場時裝騷，更是在向那位於其職業生涯關鍵時刻，曾賦予他們優雅與自信的設計師，獻上最後的敬意。謝幕時，Armani 的侄女 Silvana Armani 與合作夥伴 Leo dell’Orco 攜手登場，淚光在眾人眼中閃爍。這場於藝術殿堂上演的時裝騷，不僅是 Giorgio Armani 的告別之作，更是對其不朽風格與深厚文化遺產的一次莊嚴加冕。