Casablanca巴黎時裝週發佈SS26系列 以夜生活縮影重塑男裝風格

Casablanca 品牌創始人 Charaf Tajer 將 2026 春夏系列時裝騷帶入莊嚴的巴黎聖三一大教堂（American Cathedral），並以「FOR THE LOVE OF HOUSE」為本季主題，更邀請到美國著名 House DJ Little Louie Vega 於現場演出，為時裝騷注入歡樂及活力元素。



Casablanca SS26 邀請到美國著名 House DJ Little Louie Vega 於現場演出 （Getty Images）

本季最受矚目的焦點，無疑是Tajer與美國 House 音樂傳奇人物 Little Louie Vega 的合作。Vega 不僅親臨現場打碟，更攜手品牌首度發表全新單曲 《Lift Me Up》。對 Charaf Tajer 而言，這次合作為系列注入了堅實的「存在理由」——讓他能以近年對 House 音樂的熱愛，以及在巴黎夜店 Le Pompon 的經歷為核心，構築出整個系列的靈魂。

解構「夜店制服」的迷思

在本季男裝系列中，Casablanca 以鮮明角色勾勒出夜生活的縮影，例如身穿多袋設計派克大衣與漁夫帽的神秘男子；黑色的俐落西裝，並以金屬細節點綴，展示上流人士的形象；以及身著品牌標誌性奢華運動套裝的舞客等。這些造型透過豹紋印花、靈感源自夜店傳單的迷幻圖案，以及質感厚實的皮革外套，共同拼湊出一幅生動的夜色群像。闊腳長褲隨步伐搖曳，彷彿與音樂節拍同頻共振；而拉鍊西裝則在正裝與休閒之間游走，展現出 Casablanca 專屬的獨特美學。

Casablanca 主理人 Charaf Tajer （Getty Images）

來自巴黎的品牌 CASABLANCA 由 Charaf Tajer 於 2018 年創立，他曾是法國潮牌 Pigalle 的創辦人之一，並於 2020 年入圍 LVMH Prize。品牌靈感來自摩洛哥的城市，設計風格以鮮豔配色、大膽剪裁以及絲質材質見長，營造出令人嚮往的度假氛圍，被不少韓國巨星著用，其中亦包括BTS。CASABLANCA 亦曾與知名珠寶品牌 Bvlgari 及運動品牌 New Balance 推出聯名系列，進一步展現其跨界魅力。

BTS 於美國“Permission to Dance” 世巡演唱會其中的一套造型便是來自Casablanca （Getty Images）