英國潮流品牌Maharishi聯乘Cambridge Audio 推出軍事風音響系列

英國軍事風格街頭品牌Maharishi首度聯乘倫敦音響品牌 Cambridge Audio，重新演繹 Melomania A100真無線耳機及 Alva ST黑膠唱盤，將英倫精密工藝、設計美及潮流元素帶入音樂領域。



這個聯乘系列將 Maharishi扎根英國的軍事美學設計基因，以及標誌性的軍綠色調，與 Cambridge Audio逾半世紀音響科技結合，提供卓越性能及多功能性，同時將音樂力量帶入潮流領域。值得一提的是，宣傳企劃於倫敦取景，更請來傳奇樂隊 Soul II Soul主腦 Jazzie B 聯乘 Maharishi創辦人 Hardy Blechman共同演繹，致敬二人對英國音樂及街頭文化的深遠影響。

今次聯乘的音響系列，其中Cambridge Audio Maharishi Melomania A100耳機，經倫敦Melomania音響室調聲，以輕巧機身支援 LDAC及 aptX無損解碼，搭載AB類放大技術、39小時續航、自適應降噪及超低延遲，專為通勤族打造「出街靚聲」。

而Alva ST 黑膠唱盤則專為現代家居而設，配備Bluetooth aptX HD無線傳輸、唱放模組、可換針桿唱臂及抗震皮帶驅動底盤，還原黑膠溫暖厚實聲底，音場立體通透。

聯乘耳機即日在 cambridgeaudio.com和授權零售商發售，售價為 HK$1,380，全球限量1000對。而Alva ST 唱盤將於今年內稍後時間上市，詳情請留意更新消息。