10月波鞋新品速報｜ASICS x TOGA，NB再聯乘WTAPS，周董品牌新鞋

10 月份球鞋界再度迎來多個重量級聯乘與全新力作，當中融合了藝術、工藝、潮流與懷舊元素，精彩紛呈。本月五大焦點新品，涵蓋不同品牌包括ASICS、Air Jordan、New Balance、Nike 及 Converse，每對都蘊含獨特亮點，值得球鞋愛好者密切關注。《一物》特別為您精選 10 月登場的五款焦點之作。



1. TOGA x ASICS GEL-CUMULUS 16

ASICS 與由古田泰子主理的 TOGA 攜手合作，推出全新 GEL-CUMULUS 16。鞋款設計融入西部牛仔靴元素與 TOGA 標誌性的金屬鉚釘，透過異材質拼接堆疊，營造出豐富的層次感。鞋帶採用雙重設計，搭配快速索帶扣，完美展現洋風與和魂交織的日系美學與機能氛圍。

配色方面，此次共推出 灰色、銀/紅、藍/棕 三種配色，售價為 37,400 日元。

2. Air Jordan II “Rare Air”

+ 3

全新 Air Jordan II "Rare Air"﻿ 以白、藍、紅為主調，帶來鮮明而具層次感的配色。鞋身採用高質白色皮革打造，並配上亮澤的皇家藍漆皮鞋頭，營造強烈對比。細節方面，鞋帶孔位置印有「Jordan」字樣，鞋領則繡上火紅 Jumpman Logo，鞋款以早期 Jordan 樣本的不完美設計為靈感，彰顯「Rare Air」主題質感。

此鞋款現已於香港Nike官網有售，定價為1,699港元。

3. WTAPS x New Balance ABZORB 2010

+ 1

日系軍事潮流代表 WTAPS﻿ 與 New Balance 再聯乘，新作以灰色為主調，拼接絨面、皮革與網眼材質，塑造層次豐富、細膩觸感。鞋跟印上「WTVUA」標誌，配備 ABZORB 緩震科技，細節用上搶眼螢光綠點綴。

WTAPS x New Balance 2010 聯乘鞋款將於10月10日正式面世，並於WTAPS官網及日本WTAPS及HOODS門市發售，定價為 24,200日元（約1280港元）。至於香港方面，將於10月12日在New Balance香港官網，銅鑼灣百德新街及尖沙咀海運大廈門市發售。

4. Nike Air Max 95 x Phantaci「Strings of Dreams」

+ 1

適逢 Air Max 95 三十周年紀念，Nike 再度攜手周杰倫主理 Phantaci﻿，打造 Air Max 95「Strings of Dreams」。以山水畫意境構圖，鞋面設計融入古箏木紋、琴弦元素，鞋帶飾以仿珍珠貝母及音樂撥片吊墜，展現東方工藝與音樂美學。鞋帶處點綴金屬撥片吊墜，象徵音樂旋律的延續與創作力量，彰顯「琴弦寄夢」的設計主題。

NIKE x PHANTACI Air Max 95 「Strings of Dreams」將於10月發售，具體發售日期請密切留意PHANTACI官方平台。

5. Converse SHAI 001 “Charm Black”/“Hail Clay”/“Masi Blue”

NBA時尚寵兒、奧克拉荷馬雷霆隊球星Shai Gilgeous-Alexander的首雙個人簽名限量鞋款，繼9月推出首發配色“Butter”後，分別推出三款配色，包括“Charm Black”/“Hail Clay”/“Masi Blue”等配色。設計主打簡潔線條與機能外觀，呼應 SGA 於球場外的時尚風格。鞋面材質與比例經細緻處理，不同配色各具個性，勢成 Converse 今季潮流熱選。

此鞋款現已於Converse 官網有售，定價為130美元，其中，“Masi Blue”經已全部售罄，有興趣購買其他顏色的讀者要把握機會了。