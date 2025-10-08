2026春夏時裝周眾星雲集 回顧BTS、Stray Kids、TXT等精彩造型

2026春夏時裝周圓滿落幕，當中不少韓國人氣偶像輪番登場，各自展現型格、優雅又具個人風格的造型，成為全球時尚焦點。一物為您細數BTS、Stray Kids、SEVENTEEN及TXT等男團成員於各大品牌時裝騷的精彩穿搭！



BTS V 近日現身Celine 2026春夏大秀，以一身棕色大衣亮相，胸前點綴豹紋領帶，為造型注入狂野氣息與高貴格調，舉手投足間盡顯貴族公子般的風範。

Stray Kids 成員 Felix 早前現身法國巴黎羅浮宮，出席 Louis Vuitton 2026 時裝秀，他以裸穿白色皮褸搭配黑色長褲亮相，再配合一系列精緻配飾及全新 LV Express 手袋，型格與優雅兼備。

BTS Jin 以一身簡約卻不失貴氣的造型亮相GUCCI 《The Tiger》首映禮，其白色襯衫微微解開領口，隱約露出金色頸鍊，搭配俐落黑色長褲，散發低調奢華氣息。腰間點綴 Gucci 皮帶，再配上質感黑色手袋，細節處盡顯時尚格調。

Stray Kids 方燦 Bang Chan 早前現身米蘭，以品牌大使身份出席 Fendi 2026 春夏大秀。他身穿黑色皮革大衣，內搭喱士上衣，手握最新的Lui手袋，盡顯型格率性魅力。

Stray Kids成員Hyunjin早前帥氣現身Versace 2026春夏時裝騷，一身黑色皮革外套配條紋襯衫及領帶，展現獨特層次感。下身搭配深色長褲與金扣皮帶，細節呼應整體造型，既俐落又散發華麗氣場。

BTS Jimin 以一身黑色西裝造型亮相 Dior 2026 春夏時裝騷。他大膽選擇中空穿搭，胸前點綴多條金色頸鏈，隨性之中散發時尚張力，成為全場焦點！

TXT成員Soobin早前出席Valentino 2026春夏系列時裝騷時，以一身貴氣的造型驚艷全場。他身穿灰色紋理西裝外套，配以黑色絲絨領設計，內搭條紋襯衫並綁上吸睛的大蝴蝶結，並疊穿高領上衣，層次感十足。

BTS 隊長RM早前現身米蘭出席Bottega Veneta 2026春夏系列時裝騷，以休閒針織衫搭配黑超造型登場。米色針織上衣配同色系闊腳褲，搭配層疊頸鍊，細節低調卻展現精緻品味。

SEVENTEEN 成員 Joshua 早前現身米蘭，出席Givenchy 2026 春夏系列時裝騷。Joshua以一身白色西裝，內搭深V領設計，外披黑色長褸，簡約俐落中流露高雅氣質。銀色頸鍊則為整體造型的點精之筆，盡顯 Joshua 的紳士魅力與時尚格調。

TXT成員Yeonjun 以一身設計感滿分的灰色西裝套裝亮相 MIUMIU 2026 春夏時裝騷，簡約俐落的剪裁勾勒出貴輪廓，舉手投足間盡展王子般的優雅氛圍。