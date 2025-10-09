可放大蔥的「大蔥鴨」外套！充滿童趣的Human Made x Pokémon系列

NIGO 主理的 Human Made 的最新企劃，與全球文化現象 Pokémon（寵物小精靈） 攜手，推出一個充滿巧思與情懷的聯乘系列。



從「大蔥鴨」到「未知圖騰」的設計巧思

在當代時裝界，NIGO 幾乎已成為「潮流煉金術」的代名詞。他善於將對古著、音樂與流行文化的深厚理解，轉化為兼具工藝與獨特美學的服飾作品。一個成功的聯乘系列，關鍵在於能否找到兩個品牌精神的交集，並以出人意表的設計語言將其具體化。是次系列以 「大蔥鴨」（Farfetch’d） 為靈感的工裝外套，無疑是經典示範。NIGO 並未停留於簡單的圖像印花，而是在胸前設計了一個功能性的「大蔥收納位」。這個看似荒誕卻極富巧思的細節，不僅呼應了角色設定，更以幽默而精準的方式打破虛擬與現實的界線，讓穿著者本身成為故事的一部分。

HUMAN MADE x Pokémon 聯乘系列 （Human Made）

HUMAN MADE x Pokémon 聯乘系列 （Human Made）

同樣的創意語彙亦展現在以「未知圖騰」（Unown）為主題的 T-Shirt 上。Nigo巧妙運用這些帶有字母符號特質的 Pokémon，重新排列組合，拼出 HUMAN MADE 的品牌字樣，將 Pokémon 世界的語言結構無縫融入 Human Made 的品牌敘事之中。

至於另一焦點單品——重磅刺繡的「比卡超」（Pikachu）Varsity Jacket，則成功將這位經典角色引入美式復古時尚的語境，透過工藝與質感重構，使其在潮流與懷舊之間取得完美平衡。

+ 4

品牌同步為旗下九個銷售據點——涵蓋東京、大阪、首爾，以及官方網店——推出各自限定配色的「比卡超」心形圖案 T-Shirt。這一設計以 HUMAN MADE 標誌性的心形圖案為基礎，結合比卡超的經典形象，為粉絲帶來既親切又富收藏價值的限定單品。不同城市版本在配色及細節上各具巧思，既體現地域特色，也突顯品牌對細節與設計語言的精準拿捏。無論是作為時尚單品抑或 Pokémon 愛好者的珍藏之選，皆展現出 HUMAN MADE 對文化符號重新詮釋的獨到視角與品味。

整個聯名系列將於 10 月 11 日（星期六） 起，在 HUMAN MADE 線下店鋪及日本官網同步登場。