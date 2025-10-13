BTS Jimin 30歲生日快樂！解構Jimin經常著用的法國私服愛牌

BTS 成員 Jimin 今日（10 月 13 日）迎來 30 歲生日，Happy Birthday to Jimin！雖然退伍後他尚未推出全新音樂作品，但每一次私服亮相依然成為粉絲熱烈討論的焦點。一物特別為您整理 Jimin 近期的穿搭造型，當中有一個來自法國的品牌Jimin多次上身著用，可見他對品牌美學的認同。究竟是哪一個品牌令Jimin如此愛不惜手呢？



Jimin 戴上美國品牌 Khakis 冷帽，身穿法國品牌 ENFANTS RICHES DÉPRIMÉS 的紅色洗水破洞 T-shirt，並搭配 Chrome Hearts 十字架吊墜與 PATEK PHILIPPE 名錶，隨性配搭中又暗暗流露奢華一面；而下身選配 Maison Mihara Yasuhiro 洗水灰色牛仔褲，配襯經典 Nike Air Force 運動鞋，糅合街頭率性與高端質感，既叛逆又精緻。

Jimin 身穿MLB 棒球帽、ENFANTS RICHES DÉPRIMÉS 洗水灰色破洞長袖 T-shirt，下身配以法國品牌的 Courrèges 牛仔褲，完美展現隨性不羈與高端時尚並存的個人風格，低調中流露精緻品味。

Jimin 以全身 DIOR 造型現身仁川國際機場 （Getty Images）

Jimin 早前往巴黎出席時裝騷，以全身 DIOR 造型現身仁川國際機場。他身穿開胸恤衫，配襯Gentle Monster Vanta 02眼鏡及PATEK PHILIPPE手錶，氣場全開，一登場即引來現場 Army 尖叫，瞬間成為全場焦點！

在近期曝光的近照中，他多次身穿法國奢侈品牌 ENFANTS RICHES DÉPRIMÉS 的單品亮相，事實上，除了Jimin外，Blackpink的Rosie、IVE 的 Rei 以及Enhypen的 西村力亦曾多次著用品牌單品亮相。這個品牌究竟有何獨特魅力，能讓多位韓星都爭相上身演繹？

ENFANTS RICHES DÉPRIMÉS（簡稱 ERD）由美國設計師 Henri Alexander Levy 於 2012 年創立，品牌名稱源自法語，意為「憂鬱的富二代」。ERD 以暗黑奢華與強烈藝術感的設計風格聞名，作品皆以限量方式生產，選材頂級，價格高昂，其挑釁而前衛的美學語言，將藝術與時尚巧妙融合，深受潮流愛好者所追捧。

看似平平無奇的服飾，其實當中藴含繁複的工序，從破壞感的細節處理、塗鴉式圖樣，到充滿態度的寬鬆剪裁，每一處細節與材質選用都展現出極高要求。但索價近九千港元的T-Shirt，這樣的價錢你能接受嗎？