OMEGA 推出全新SPEEDMASTER系列 延續人類探索太空傳奇

瑞士高級製表品牌OMEGA（歐米茄）再度在製表領域掀起革新浪潮，推出七款全新Speed Master「超霸」DARK AND GREY SIDE OF THE MOON腕表，以尖端陶瓷工藝與精密機芯技術，延續品牌六十年來與人類太空探索緊密相連的傳奇歷程。



新作的設計靈感源於1968年的「太陽神8號」（Apollo 8）載人飛行任務，這是人類首度環繞月球的壯舉。當太空船即將進入月球背面，短暫失去通訊時，任務指揮官詹姆士‧羅威爾（Jim Lovell）對地面控制中心留下經典話語：「We’ll see you on the other side（我們在另一邊相見）」。當時，每位宇航員的手腕上，均佩戴了一枚OMEGA Speed Master 腕表。

作為對這段歷史的致敬，OMEGA總裁兼行政總監安世文（Raynald Aeschlimann）形容，全新系列是品牌探索精神的最新體現。他指出，Speed Master Dark Side of the Moon系列自問世以來，一直是品牌與登月歷史的連結象徵，此次的革新款式，不僅向品牌深厚的太空傳承致敬，更融入多項創新細節。

新系列延續44.25毫米的經典尺寸，但整體線條更為修長匀稱，在外觀與舒適度之間達致平衡。表殼經全面優化，配合高拋光的斜邊細節與雙層陶瓷結構，呈現出非凡的層次感與深邃光澤。經改良的Liquidmetal™技術令表圈與表冠更加耐用，具備優異的防磨損性能，而鐳射磨砂飾面的運用則賦予腕表柔和且細膩的質感。這些創新背後，凝聚了品牌四年深入研發的心血成果，並搭載通過瑞士聯邦度量院（METAS）認證的Master Chronometer機芯，在精準度與抗磁性能上達到頂尖水準。

設計方面，系列延續了Dark Side of the Moon的太空意象，並以不同色調與材質詮釋探索精神。部分款式採用亮黑版9908或9900 Co-Axial Master Chronometer機芯，啞黑表盤上點綴鮮明的紅色計時指針與灰色標記，營造強烈視覺對比；亦有版本以全黑配色搭配琺瑯測速圈與夜光刻度，即使在漆黑環境中亦讀時清晰；同時，向Apollo 8任務團隊致敬的特別款更以鐳射蝕刻技術於機芯與底蓋呈現月球正反兩面的精細地貌，既富藝術感，亦承載深厚歷史意涵。

在細節之處，OMEGA亦進一步突破傳統表帶設計，推出多款兼顧美觀與佩戴舒適的選擇。新款尼龍纖維表帶搭配橡膠襯裡，提升耐用性與服貼度；而橡膠表帶的底部更刻有月球表面的紋理，與整個系列的設計理念相互呼應。