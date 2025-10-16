專訪Swiss Timing執行官Alain Zobrist 解構TISSOT全新NBA計時器

【專訪/Alain Zobrist/TISSOT】作為NBA官方計時品牌，TISSOT於早前於澳門舉辦的NBA季前賽正式推出全新第二代計時器及NBA限量手錶系列。當日現場巨星雲集，NBA傳奇名宿Shaquille O'Neal、姚明，以至李棟旭、碧咸和梁朝偉等多位名人齊聚一堂為賽事助陣。當日TISSOT全新第二代24秒計時器率先登場，為比賽精準計時，我們在賽前特別訪問了負責TISSOT母企Swatch Group技術研發的Swiss Timing執行官Alain Zobrist，請他深入分享籌辦NBA這類大型國際賽事所面對的挑戰。



問：您認為籌辦像NBA這樣的大型國際運動賽事，最大的挑戰是什麼？

Alain Zobrist：在籌辦如NBA這類大型國際運動賽事時，最重要的挑戰來自於高度公眾關注及各界的期望。面對如此壓力，無論賽事流程還是場內設備，都必須精準無誤。本屆賽事首次採用全新計時系統及升級版投籃計時器，以確保規範與現代科技無縫接軌。為此，我們特別組成團隊，提前數天到場安裝並仔細測試，務求順利進行。每個細節都要求極致準確，這正是主辦方面對的最大挑戰。

問：TISSOT自2015年起擔任NBA官方計時，如今在澳門舉行的2025年NBA中國賽上，雙方的合作關係得以延續。過去十年間，TISSOT的計時技術是如何不斷發展，以滿足這項快節奏運動的需求的？

Alain Zobrist：過往十年，TISSOT的計時技術隨NBA賽事需求不斷創新。自2015年起，我們首創將透明LED技術與玻璃結合，兼顧計時精準與觀眾視野。新一代系統升級至IP連接，配備創新軟件介面及遠端維護功能，大大提升操作效率與穩定性。外觀方面，計時器由方型轉為圓形，融合籃球元素及腕錶美學，配備全LED燈帶，能根據賽事需要靈活變換色彩，更首次加入綠燈以標示教練挑戰。可換式錶圈支援球隊及賽事主題個性化設計，搭配輕盈材質，兼顧美感與實用性，全面滿足現代快節奏籃球比賽的專業需求。

問：第二代計時器引入多項創新設計，包括嶄新的球場框架及LED燈帶。這些技術升級如何有助提升比賽的流暢度，以及加強裁判判決的準確性？

Alain Zobrist：第二代計時器在設計與技術層面全面升級，新增教練挑戰專屬LED顏色，為賽事帶來前所未有的創新體驗。這項設計不僅令裁判判決更精確，也讓球員與觀眾能即時掌握挑戰資訊。全新LED技術使數字顯示更明亮易讀，大大提升比賽流暢度和裁判的判斷準確性。計時器外型更為流線，減少對觀眾視野的影響，帶來更理想的觀賽體驗。

問：籃球作為一項全球性的運動，而TISSOT亦是享譽國際的品牌。您認為TISSOT與NBA的合作，如何助力品牌與全球更年輕的受眾，特別是在中國市場，建立緊密聯繫？

Alain Zobrist：NBA的全球影響力，加上我們在中國及其他市場舉辦的多元活動，讓TISSOT與年輕一代建立更緊密且直接的聯繫。例如澳門威尼斯人酒店的活動，店內聚集了大量年輕人，他們熱情參與、拍照互動，深切感受到TISSOT與NBA合作所帶來的獨特魅力。中國球員在NBA的優秀表現，亦持續提升聯盟於本地的影響力，使TISSOT能藉此平台與更廣泛的年輕群眾產生共鳴。回顧過去十年的合作，雙方高度契合，不斷締造令人自豪的成果。

問： TISSOT與NBA同樣注重精準、性能及熱情。您認為這些共同的價值觀，除了展現在計時系統之中，亦如何體現於TISSOT的品牌生活風格和形象？

Alain Zobrist：過往我們以手動秒錶進行比賽計時，隨著科技進步，相關技術日新月異。雖然計時系統與腕錶製作在工藝層面各有不同，但精準、準確、以及對細節的嚴格要求始終貫穿始終。無論是籃球場上的計時設備，還是TISSOT的腕錶設計，我們均堅持最嚴謹的標準，把對性能的極致追求注入每一處細節。這些核心價值不僅體現在技術之中，更深深烙印於TISSOT的品牌精神和生活美學，讓我們能不斷與NBA攜手前行，延續長遠而穩固的合作關係。

問：隨著全新設計的TISSOT投籃計時器及多款特別版NBA腕錶陸續推出，您認為TISSOT在塑造未來球迷於場內外的觀賽體驗方面，將會擔當怎樣的角色？

於澳門舉行的NBA中國賽，由西岸的鳳凰城太陽隊對上下東岸籃網隊（Getty Images）

Alain Zobrist：隨著重新設計的投籃計時器及特別版NBA腕錶陸續面世，TISSOT對提升球迷場內外體驗方面日趨關鍵。我們率先於美國夏季聯賽試行多項創新技術，著力令裁判判決更為精確、比賽更加公平，並期望球員與觀眾同時享有透明且公正的賽事體驗。作為官方計時夥伴，我們始終堅守分數公正，並持續推動技術革新，不斷突破既有界限。