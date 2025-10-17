CityBoy風格大熱品牌Nanamica 首度聯乘EXI.T推出膠囊系列

EXI.T繼早前聯乘SOPH.旗下支線F.C.R.B後，再次與另一大熱日本機能品牌Nanamica聯乘，攜手推出全新膠囊系列。EXI.T作為香港高端街頭時尚選物店，今次與Nanamica首度合作，沿用其一向的「七海為家」理念為靈感，重塑日本機能美學。



日系City Boy形象的都市機能風格大熱，帶動Nanamica單品售價水漲船高。今次EXI.T聯乘Nanamica，亦繼續大玩品牌最標誌性的海軍藍色，推出Denim Dock Jacket、Wide Denim Pants及Logo Embroidery Pocket Tee三款單品。

EXI.T x Nanamica Denim Dock Jacket （EXI.T）

Denim Dock Jacket採用Alphadry®速乾丹寧布料，口袋細緻以海軍藍Poly Trim物料點綴，象徵海洋冒險精神，並揉合經典海軍元素帶來新都市氛圍。

EXI.T x Nanamica Wide Denim Pants （EXI.T）

而Wide Denim Pants以寬鬆剪裁，結合速乾面料及Poly Trim設計，呈現出率性自如的City Boy形象，既符合功能需求，也彰顯時下流行輪廓。

EXI.T x Nanamica Logo Embroidery Pocket Tee （EXI.T）

Logo Embroidery Pocket Tee則保留Nanamica品牌刺繡標誌，配以海軍藍Poly Trim口袋，休閒剪裁提升穿著舒適度，既能呼應流行審美，亦凸顯品牌對工藝及設計細節的重視。​

EXI.T x Nanamica聯乘系列將於 10 月 18 日起於銅鑼灣 EXI.T及 ITeSHOP 同步發售。有興趣的讀者要密切留意了。

Nanamica自2003年由本間永一郎創立以來，一直致力設計全天候的高機能服飾，堅持探索全球都市戶外生活方式。然而品牌被受追捧的原因是除了功能物料與細節設定外，作品大多透過正裝、軍裝或工裝來呈現令衣物更易「入口」。今次兩大品牌的聯乘不僅延續機能美學精神，亦反映市場對都市用機能服飾的需求。​